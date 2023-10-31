За кордон – за $1,5 і 4,5 тис. У Харкові судитимуть помічника ухилянтів

У Харкові передали до суду справу 34-річного співзасновника благодійного фонду, мешканця селища Високий, який організував дві схеми виїзду військовозобов’язаних чоловіків за кордон.

Перший механізм полягав у тому, що фігурант вносив чоловіків в інформаційну систему “Шлях” як волонтерів, якими вони не були. Така послуга коштувала 1,5 тисячі доларів, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.

За іншою схемою ділок надавав чоловікам фіктивні довідки військово-лікарської комісії про відстрочку від призову на військову службу. За це ухилянти платили майже по 4,5 тисячі доларів. Крім того, чоловік проводив інструктажі з “клієнтами” щодо “обставин” проходження ними такої комісії.

У прокуратурі нагадують, що ділка викрили за місцем проживання у серпні поточного року.



Фото: Харківська облпрокуратура

Провадження за ч. 3 ст. 332 та ч. 3 ст. 369-2 КК України розглядатиме Комінтернівський райсуд Харкова. Максимальне покарання, яке загрожує чоловікові, – 9 років тюрми.