Агітували за союз із РФ. На Харківщині й по всій країні накрили осередки секти

Силовики повідомили про викриття та припинення діяльності в Україні міжнародної секти “АллатРа”, яка, за їхніми даними, діяла на користь спецслужб РФ. Загалом було заблоковано понад два десятки осередків організації у Києві та інших регіонах. Обшуки зокрема пройшли у Харківській області.

Філії організації існують у РФ, Білорусі та ще кількох країнах Європи, Центральної Азії та США, а також діяли у кожному обласному центрі України, повідомляє пресслужба СБУ.

“Під виглядом «місіонерства» учасники релігійної секти виправдовували збройну агресію РФ та публічно просували кремлівську ідею про створення «союзу слов’янських народів» під керівництвом Москви“, – пишуть силовики.

Фігуранти створили YouTube-канал, який налічує майже пів мільйона підписників, а також запустили мережу інтернет-ресурсів, Telegram-каналів та сторінок у ТікТок. За даними СБУ, у повідомленнях та відео просували прокремлівські наративи через ідеї так званого “благотворчого суспільства”.

“Лідери секти незаконно виїхали за кордон ще навесні 2022 року, використовуючи підроблені документи про зняття з військового обліку. Перебуваючи в одній із європейських держав, вони дистанційно продовжували керувати злочинною організацією в Україні“, – пише СБУ.

Правоохоронці провели обшуки у філіях секти та за місцями мешкання фігурантів у Київській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Волинській, Сумській та Харківській областях.



Фото: СБУ

Як повідомляє Нацполіція України, всього провели 74 обшуки, під час яких виявили пропагандистську літературу російських авторів, окультну символіку, портрети Путіна, російську валюту та зброю.



Фото: Нацполіція України

Правоохоронці також опублікували аудіоперехоплення розмов керівників організації. Вони обговорювали необхідність ракетних ударів по цивільних об’єктах на заході України.

За даними СБУ, керівництву та учасникам секти готується повідомлення про підозру за чотирма статтями ККУ, за що передбачено до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Триває розслідування щодо встановлення всіх активних учасників організації. За попередніми даними, їх може бути близько пів сотні.