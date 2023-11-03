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Харьковчан призвали не засорять канализацию

Общество 16:24   03.11.2023
Оксана Якушко
Харьковчан призвали не засорять канализацию

Ремонтные бригады управления по техническому обслуживанию внутридомовых систем КП «Харьковводоканал» ежедневно устраняют около 40 засоров хозяйственно-бытовой канализации.

Как сообщил сегодня, 3 ноября, руководитель управления Валерий Харлан, в большинстве случаев канализацию используют не по назначению в общежитиях, где установлены общие санузлы. При этом сотрудники предприятия постоянно проводят разъяснительную работу среди жильцов, но этот вопрос по-прежнему остается актуальным.

«Влажные салфетки, строительные и пищевые отходы, подгузники, полиэтиленовые пакеты, ветошь, пластиковые бутылки и различный бытовой мусор — все это ремонтники достают при засорах. На устранение аварий бригады тратят много времени. Кроме того, системам водоотведения наносятся серьезные механические повреждения. Поэтому убедительная просьба к харьковчанам строго соблюдать правила эксплуатации хозяйственно-бытовой канализации», — отметил Валерий Харлан.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 3 ноября 2023 в 16:24;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ремонтные бригады управления по техническому обслуживанию внутридомовых систем КП «Харьковводоканал» ежедневно устраняют около 40 засоров хозяйственно-бытовой канализации.".