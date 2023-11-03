Харків’ян закликали не засмічувати каналізацію

Ремонтні бригади управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем КП «Харківводоканал» щодня усувають близько 40 засмічень господарсько-побутової каналізації.

Як повідомив сьогодні, 3 листопада, керівник управління Валерій Харлан, здебільшого каналізацію використовують не за призначенням у гуртожитках, де встановлені спільні санвузли. При цьому співробітники підприємства постійно проводять роз’яснювальну роботу серед мешканців, але це питання залишається актуальним.

«Вологі серветки, будівельні та харчові відходи, підгузки, поліетиленові пакети, ганчір’я, пластикові пляшки та різне побутове сміття – все це ремонтники дістають при засміченнях. На усунення аварій бригади витрачають багато часу. Крім того, системам водовідведення завдаються серйозні механічні пошкодження. Тому переконливе прохання до харків’ян суворо дотримуватися правил експлуатації господарсько-побутової каналізації», – зазначив Валерій Харлан.