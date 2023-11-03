Сбили 24 из 38 «шахедов»: Генштаб ВСУ о ночной атаке по Украине и Харьковщине

Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщил о результатах работы ПВО минувшей ночью, а также — ситуации на фронте.

«В ночь на 3 ноября российские оккупанты нанесли очередной удар по Украине, применив 38 ударных БпЛА типа «Shahed-136/131″ и 1 управляемую авиационную ракету Х-59. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 24 ударных БпЛА и 1 ракета Х-59. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется», — проинформировали в Генштабе.

На Харьковщине охота за «шахедами» продолжалась до 02:10 ночи. Беспилотники заходили на территорию региона группами, пересекая госграницу Украины с территории Белгородской области РФ. В этот раз нацелены они были на Харьков. В городе и за его пределами работала ПВО. На данный момент полиция и прокуратура сообщили о 10 «прилетах» в двух районах Харькова и пригороде. Пострадавших нет.

«Авиационные удары получили: Петропавловка, Куриловка, Песчаное Харьковской области. Под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей», — сообщил Генштаб.

В целом по территории Украины армия РФ нанесла семь ракетных и 70 авиационных ударов, совершила порядка 92 обстрелов из РСЗО.

«В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Ивановка Харьковской области, где наши защитники отразили около 10 атак противника», — отметили в ГШ.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения россиян. Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, станцию РЭБ, склад боеприпасов, восемь артиллерийских средств, а также одну важную цель противника.