Збили 24 з 38 “шахедів”: Генштаб ЗСУ про нічну атаку по Україні та Харківщині
Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні повідомив про результати роботи ППО минулої ночі, а також – ситуацію на фронті.
“У ніч на 3 листопада, російські окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши 38 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” та 1 керовану авіаційну ракету Х-59. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 24 ударних БпЛА та 1 ракету Х-59. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється“, – поінформували в Генштабі.
На Харківщині полювання за “шахедами” тривало до 02:10 ночі. Безпілотники заходили на територію регіону групами, перетинаючи державний кордон України з території Бєлгородської області РФ. Цього разу вони були націлені на Харків. У місті та за його межами працювала ППО. На цей час поліція та прокуратура повідомили про 10 “прильотів” у двох районах Харкова та передмісті. Постраждалих немає.
“Авіаційних ударів зазнали: Петропавлівка, Курилівка, Піщане Харківської області. Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей“, – повідомив Генштаб.
Загалом по території України армія РФ завдала семи ракетних та 70 авіаційних ударів, здійснила близько 92 обстрілів з РСЗВ.
Читайте також: Атака дронів. Терехов повідомив про “прильоти” по цивільних об’єктах та пожежі
“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Харківської області, де наші захисники відбили близько 10 атак противника”, – зазначили в ГШ.
Авіація Сил оборони за добу завдала 13 ударів по районах зосередження росіян. Підрозділи ракетних військ вразили пункт управління, чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, станцію РЕБ, склад боєприпасів, вісім артилерійських засобів, а також ще одну важливу ціль противника.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Shahed, атака, війна, генштаб, обстріли, сводка;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Збили 24 з 38 “шахедів”: Генштаб ЗСУ про нічну атаку по Україні та Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2023 в 07:22;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні повідомив про результати роботи ППО минулої ночі, а також – ситуацію на фронті".