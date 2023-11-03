Збили 24 з 38 “шахедів”: Генштаб ЗСУ про нічну атаку по Україні та Харківщині

Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні повідомив про результати роботи ППО минулої ночі, а також – ситуацію на фронті.

“У ніч на 3 листопада, російські окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши 38 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” та 1 керовану авіаційну ракету Х-59. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 24 ударних БпЛА та 1 ракету Х-59. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється“, – поінформували в Генштабі.

На Харківщині полювання за “шахедами” тривало до 02:10 ночі. Безпілотники заходили на територію регіону групами, перетинаючи державний кордон України з території Бєлгородської області РФ. Цього разу вони були націлені на Харків. У місті та за його межами працювала ППО. На цей час поліція та прокуратура повідомили про 10 “прильотів” у двох районах Харкова та передмісті. Постраждалих немає.

“Авіаційних ударів зазнали: Петропавлівка, Курилівка, Піщане Харківської області. Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей“, – повідомив Генштаб.

Загалом по території України армія РФ завдала семи ракетних та 70 авіаційних ударів, здійснила близько 92 обстрілів з РСЗВ.

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Харківської області, де наші захисники відбили близько 10 атак противника”, – зазначили в ГШ.

Авіація Сил оборони за добу завдала 13 ударів по районах зосередження росіян. Підрозділи ракетних військ вразили пункт управління, чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, станцію РЕБ, склад боєприпасів, вісім артилерійських засобів, а також ще одну важливу ціль противника.