«Удачный день». 7 танков и 9 ББМ врага уничтожили ВСУ на Купянском направлении

2 ноября был удачный день в уничтожении российской техники, рассказал в эфире нацмарафона начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо. По его словам, на Купянском направлении были уничтожены семь вражеских танков и девять боевых бронированных машин.

«Это достаточно большое количество. Мы видим, что враг активизировал использование именно боевой техники. И не оставляет намерений повторно оккупировать Купянск — важный логистический центр, через который ранее осуществлялось логистическое снабжение оккупационной армии», — сказал Фитьо.

Он констатировал, что Лимано-Купянское направление остается одним из самых тяжелых на линии фронта.

«За минувшие сутки враг восемь раз атаковал. Восемь раз наносил удары авиацией по нашим позициям с помощью своих самолетов Су-35, Су-34, вертолетов огневой поддержки. Применялись семь дронов-камикадзе. Это вблизи населенных пунктов Ивановка и Синьковка Харьковской области», — отметил начальник службы связей с общественностью.

По его данным, за сутки враг не досчитался 149 своих военнослужащих.