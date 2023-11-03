«Удачный день». 7 танков и 9 ББМ врага уничтожили ВСУ на Купянском направлении
2 ноября был удачный день в уничтожении российской техники, рассказал в эфире нацмарафона начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо. По его словам, на Купянском направлении были уничтожены семь вражеских танков и девять боевых бронированных машин.
«Это достаточно большое количество. Мы видим, что враг активизировал использование именно боевой техники. И не оставляет намерений повторно оккупировать Купянск — важный логистический центр, через который ранее осуществлялось логистическое снабжение оккупационной армии», — сказал Фитьо.
Он констатировал, что Лимано-Купянское направление остается одним из самых тяжелых на линии фронта.
«За минувшие сутки враг восемь раз атаковал. Восемь раз наносил удары авиацией по нашим позициям с помощью своих самолетов Су-35, Су-34, вертолетов огневой поддержки. Применялись семь дронов-камикадзе. Это вблизи населенных пунктов Ивановка и Синьковка Харьковской области», — отметил начальник службы связей с общественностью.
По его данным, за сутки враг не досчитался 149 своих военнослужащих.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: ВСУ, купянск, купянское направление, Фитьо, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 3 ноября 2023 в 16:46;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "2 ноября был удачный день в уничтожении российской техники, рассказал в эфире нацмарафона начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо. По его словам, на Купянском направлении были уничтожены семь вражеских танков и девять боевых бронированных машин.".