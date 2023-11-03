“Вдалий день”. 7 танків і 9 ББМ ворога знищили ЗСУ на Куп’янському напрямку

2 листопада був вдалий день у знищенні російської техніки, розповів в етері нацмарафону начальник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо. За його словами, на Куп’янському напрямку було знищено сім ворожих танків та дев’ять бойових броньованих машин.

“Це досить велика кількість. Ми бачимо, що ворог активізував використання саме бойової техніки. І не полишає намірів повторно окупувати Куп’янськ – важливий логістичний центр, через який раніше здійснювалося постачання логістичне окупаційної армії”, – сказав Фітьо.

Він констатував, що Лимано-Куп’янський напрямок залишається одним із найважчих на лінії фронту.

“За минулу добу ворог вісім разів атакував. Вісім разів завдавав ударів авіацією по наших позиціях за допомогою своїх літаків Су-35, Су-34, гелікоптерів вогневої підтримки. Застосовувалися сім дронів-камікадзе. Це поблизу населених пунктів Іванівка та Синьківка Харківської області”, — наголосив начальник служби зв’язків із громадськістю.

За його даними, за добу ворог не дорахувався 149 своїх військовослужбовців.