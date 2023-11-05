Порывы ветра на Харьковщине. Есть ли обесточивания, рассказали в облэнерго
Несмотря на непогоду ситуация по электросетям Харькова и области штатная, сообщил МГ «Объектив» около полудня 5 ноября руководитель пресс-службы АО «Харьковоблэнерго» Владимир Скичко.
Утром 5 ноября в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям проинформировали, что из-за порывов ветра обесточены 282 населенных пункта в восьми областях: Киевской, Черниговской, Одесской, Сумской, Полтавской, Хмельницкой, Днепропетровской и Житомирской.
Напомним, что на 5 ноября на Харьковщине объявлено штормовое предупреждение — ночью и утром прогнозировали порывы ветра до 15 — 20 м/с. Таким явлениям присвоен I уровень опасности, желтый.
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- • Дата публикации материала: 5 ноября 2023 в 12:13;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Несмотря на непогоду ситуация по электросетям Харькова и области штатная, сообщил МГ «Объектив» около полудня 5 ноября руководитель пресс-службы АО «Харьковоблэнерго» Владимир Скичко.".