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Порывы ветра на Харьковщине. Есть ли обесточивания, рассказали в облэнерго

Общество 12:13   05.11.2023
Елена Нагорная
Порывы ветра на Харьковщине. Есть ли обесточивания, рассказали в облэнерго

Несмотря на непогоду ситуация по электросетям Харькова и области штатная, сообщил МГ «Объектив» около полудня 5 ноября руководитель пресс-службы АО «Харьковоблэнерго» Владимир Скичко.

Утром 5 ноября в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям проинформировали, что из-за порывов ветра обесточены 282 населенных пункта в восьми областях: Киевской, Черниговской, Одесской, Сумской, Полтавской, Хмельницкой, Днепропетровской и Житомирской.

Напомним, что на 5 ноября на Харьковщине объявлено штормовое предупреждение — ночью и утром прогнозировали порывы ветра до 15 — 20 м/с. Таким явлениям присвоен I уровень опасности, желтый.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 5 ноября 2023 в 12:13;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Несмотря на непогоду ситуация по электросетям Харькова и области штатная, сообщил МГ «Объектив» около полудня 5 ноября руководитель пресс-службы АО «Харьковоблэнерго» Владимир Скичко.".