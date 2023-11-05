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Пориви вітру на Харківщині. Чи є знеструмлення, розповіли в обленерго

Суспільство 12:13   05.11.2023
Олена Нагорна
Пориви вітру на Харківщині. Чи є знеструмлення, розповіли в обленерго

Попри негоду ситуація щодо електромереж Харкова та області штатна, повідомив МГ “Об’єктив” близько полудня 5 листопада керівник пресслужби АТ “Харківобленерго” Володимир Скічко.

Вранці 5 листопада у Державній службі з надзвичайних ситуацій поінформували, що через пориви вітру знеструмлені 282 населені пункти у восьми областях: Київській, Чернігівській, Одеській, Сумській, Полтавській, Хмельницькій, Дніпропетровській та Житомирській.

Нагадаємо, що на 5 листопада на Харківщині оголошено штормове попередження – вночі та вранці прогнозували пориви вітру до 15 – 20 м/с. Таким явищам присвоєно І рівень небезпечності, жовтий.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Листопада 2023 в 12:13;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Попри негоду ситуація щодо електромереж Харкова та області штатна, повідомив МГ “Об’єктив” близько полудня 5 листопада керівник пресслужби АТ “Харківобленерго” Володимир Скічко.".