Пориви вітру на Харківщині. Чи є знеструмлення, розповіли в обленерго

Попри негоду ситуація щодо електромереж Харкова та області штатна, повідомив МГ “Об’єктив” близько полудня 5 листопада керівник пресслужби АТ “Харківобленерго” Володимир Скічко.

Вранці 5 листопада у Державній службі з надзвичайних ситуацій поінформували, що через пориви вітру знеструмлені 282 населені пункти у восьми областях: Київській, Чернігівській, Одеській, Сумській, Полтавській, Хмельницькій, Дніпропетровській та Житомирській.

Нагадаємо, що на 5 листопада на Харківщині оголошено штормове попередження – вночі та вранці прогнозували пориви вітру до 15 – 20 м/с. Таким явищам присвоєно І рівень небезпечності, жовтий.