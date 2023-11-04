Live
  • Сб 04.11.2023
    • Харків
  •   +15°С
  • USD 36.27
  • EUR 38.67

Жителів Харківщини попереджають про небезпечну погоду в неділю

Суспільство 15:06   04.11.2023
Вікторія Яковенко
Жителів Харківщини попереджають про небезпечну погоду в неділю Фото: Харківський регіональний центр з гідрометеорології

Про небезпечні метеорологічні явища в регіоні 5 листопада попередив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

«Вночі та вранці 5 листопада по області та місту очікуються пориви південно-східного вітру, 15 – 20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.

Читайте також: Жовтень на Харківщині був рекордно теплим. Чого чекати в листопаді – прогноз

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
РФ зупинила активні дії поблизу Куп’янська-Вузлового. Що сталося – Сирський
РФ зупинила активні дії поблизу Куп’янська-Вузлового. Що сталося – Сирський
04.11.2023, 16:05
Жителів Харківщини попереджають про небезпечну погоду в неділю
Жителів Харківщини попереджають про небезпечну погоду в неділю
04.11.2023, 15:06
У світі тварин. Бійці ЗСУ показали, як живуть у бліндажі зі зміями (відео)
У світі тварин. Бійці ЗСУ показали, як живуть у бліндажі зі зміями (відео)
31.10.2023, 15:31
«Досить красти». Харків’яни вийшли на акцію «Гроші – на ЗСУ» (відео)
«Досить красти». Харків’яни вийшли на акцію «Гроші – на ЗСУ» (відео)
04.11.2023, 13:31
Житель Балаклії заплатив майже чверть мільйона грн, щоб влаштуватись на роботу
Житель Балаклії заплатив майже чверть мільйона грн, щоб влаштуватись на роботу
03.11.2023, 18:27
Справа про розбещення дітей на Харківщині. “Місця емоціям не буде” – Болвінов
Справа про розбещення дітей на Харківщині. “Місця емоціям не буде” – Болвінов
04.11.2023, 12:08

Новини за темою:

10:56
У Харківобленерго пояснили, чому сталося так багато поривів дротів
15:20
У Харкові ремонтують пошкоджені вітром мережі та покрівлі (фото)
10:52
Наслідки урагану – Харківобленерго повідомило, де ще немає світла
12:12
Вітер “приземлив” дрони на фронті – командир роти харківської 92 ОШБр
10:52
У Харкові повернули на місце державний прапор

Ви читали новину: «Жителів Харківщини попереджають про небезпечну погоду в неділю»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2023 в 15:06;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про небезпечні метеорологічні явища в регіоні 5 листопада попередив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".