Жителів Харківщини попереджають про небезпечну погоду в неділю

Про небезпечні метеорологічні явища в регіоні 5 листопада попередив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

«Вночі та вранці 5 листопада по області та місту очікуються пориви південно-східного вітру, 15 – 20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.