Жовтень на Харківщині був рекордно теплим. Чого чекати в листопаді – прогноз

У жовтні в Харківській області зафіксували 4 температурних рекордів.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

– 01.10 максимальна температура повітря досягла +27,3°С, що на 1,4°С вище попереднього рекордного показника 1991 року;

– 23.10 максимальна температура повітря досягла +20,7°С, що на 1,5°С вище попереднього рекордного показника 2020 року;

– 30.10 максимальна температура повітря досягла +18,9°С, що на 0,4°С вище попереднього рекордного показника 2013 року;

– 31.10 максимальна температура повітря досягла +21,2°С, що на 2,8°С вище попереднього рекордного показника 1967 року.

Синоптики також спрогнозували погоду на листопад. Середня температура у другому місяці осені складатиме – 2,6 градуса тепла.

«В період 13 – 21 листопада середньодобова температура повітря переходить через 0 – початок зими», – зазначили синоптики.

За місяць по області в середньому очікують, що випаде 45 – 53 мм опадів. Кількість днів з опадами 11 – 15. У другій і третій декадах листопада з’явиться сніговий покрив. У листопаді прогнозують також ймовірність хуртовин.

Збільшиться й кількість днів з туманами – близько 6 – 11.