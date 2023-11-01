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Октябрь на Харьковщине был рекордно теплым. Чего ждать в ноябре – прогноз

Общество 13:51   01.11.2023
Виктория Яковенко
Октябрь на Харьковщине был рекордно теплым. Чего ждать в ноябре – прогноз Фото: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии

В октябре в Харьковской области зафиксировали 4 температурных рекордов.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

—  01.10 максимальная температура воздуха достигла +27,3°С, что на 1,4°С выше предыдущего рекордного показателя 1991;

— 23.10 максимальная температура воздуха достигла +20,7°С, что на 1,5°С выше предыдущего рекордного показателя 2020 года;

— 30.10 максимальная температура воздуха достигла +18,9°С, что на 0,4°С выше предыдущего рекордного показателя 2013;

—  31.10 максимальная температура воздуха достигла +21,2°С, что на 2,8°С выше предыдущего рекордного показателя 1967 года.

Синоптики также спрогнозировали погоду на ноябрь. Средняя температура во втором месяце осени составит – 2,6 градуса тепла.

«В период 13 – 21 ноября среднесуточная температура воздуха переходит через 0 – начало зимы», – отметили синоптики.

За месяц по области в среднем ожидают, что выпадет 45 – 53 мм осадков. Количество дней с осадками 11-15. Во второй и третьей декадах ноября появится снежный покров. В ноябре прогнозируют также вероятность метелей.

Увеличится и количество дней с туманами – около 6-11.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 1 ноября 2023 в 13:51;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В октябре в Харьковской области зафиксировали 4 температурных рекордов.".