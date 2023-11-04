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Жителей Харьковщины предупреждают об опасной погоде в воскресенье

Общество 15:06   04.11.2023
Виктория Яковенко
Жителей Харьковщины предупреждают об опасной погоде в воскресенье Фото: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии

Об опасных метеорологических явлениях в регионе 5 ноября предупредил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

«Ночью и утром 5 ноября по области и городу ожидаются порывы юго-восточного ветра, 15 – 20 м/с. I уровень опасности желтый», – говорится в сообщении.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 4 ноября 2023 в 15:06;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об опасных метеорологических явлениях в регионе 5 ноября предупредил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".