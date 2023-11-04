Жителей Харьковщины предупреждают об опасной погоде в воскресенье

Об опасных метеорологических явлениях в регионе 5 ноября предупредил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

«Ночью и утром 5 ноября по области и городу ожидаются порывы юго-восточного ветра, 15 – 20 м/с. I уровень опасности желтый», – говорится в сообщении.