Жителей Харьковщины предупреждают об опасной погоде в воскресенье
Фото: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии
Об опасных метеорологических явлениях в регионе 5 ноября предупредил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
«Ночью и утром 5 ноября по области и городу ожидаются порывы юго-восточного ветра, 15 – 20 м/с. I уровень опасности желтый», – говорится в сообщении.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ветер, жителей, погода, харьковщина, явления;
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- • Дата публикации материала: 4 ноября 2023 в 15:06;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об опасных метеорологических явлениях в регионе 5 ноября предупредил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".