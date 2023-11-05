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В Харькове мальчик поехал кататься на велосипеде, а нашли его в поезде

Общество 10:45   05.11.2023
Елена Нагорная
В Харькове мальчик поехал кататься на велосипеде, а нашли его в поезде Фото: ГУ НП в Харьковской области

В Харькове около 11:30 4 ноября 10-летний мальчик поехал кататься на велосипеде и не вернулся. Ранее ребенок уже исчезал из дома.

В течение нескольких часов мальчика обнаружили в одном из поездов — он решил покататься, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

С ребенком и его 37-летней матерью провели профилактическую работу. Семья состоит на учете социальных служб как попавшая в сложные жизненные обстоятельства.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 5 ноября 2023 в 10:45;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове около 11:30 4 ноября 10-летний мальчик поехал кататься на велосипеде и не вернулся. Ранее ребенок уже исчезал из дома.".