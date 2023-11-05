В Харькове мальчик поехал кататься на велосипеде, а нашли его в поезде

В Харькове около 11:30 4 ноября 10-летний мальчик поехал кататься на велосипеде и не вернулся. Ранее ребенок уже исчезал из дома.

В течение нескольких часов мальчика обнаружили в одном из поездов — он решил покататься, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

С ребенком и его 37-летней матерью провели профилактическую работу. Семья состоит на учете социальных служб как попавшая в сложные жизненные обстоятельства.