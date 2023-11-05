У Харкові хлопчик поїхав кататися на велосипеді, а знайшли його в поїзді

У Харкові близько 11:30 4 листопада 10-річний хлопчик поїхав кататися на велосипеді та не повернувся. Раніше дитина вже зникала з дому.

Протягом кількох годин хлопчика виявили в одному з потягів – він вирішив покататися, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

З дитиною та її 37-річною матір’ю провели профілактичну роботу. Родина перебуває на обліку соціальних служб як така, що потрапила у складні життєві обставини.