У Харкові хлопчик поїхав кататися на велосипеді, а знайшли його в поїзді
У Харкові близько 11:30 4 листопада 10-річний хлопчик поїхав кататися на велосипеді та не повернувся. Раніше дитина вже зникала з дому.
Протягом кількох годин хлопчика виявили в одному з потягів – він вирішив покататися, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.
З дитиною та її 37-річною матір’ю провели профілактичну роботу. Родина перебуває на обліку соціальних служб як така, що потрапила у складні життєві обставини.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Листопада 2023 в 10:45;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові близько 11:30 4 листопада 10-річний хлопчик поїхав кататися на велосипеді та не повернувся. Раніше дитина вже зникала з дому.".