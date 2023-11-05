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У Харкові хлопчик поїхав кататися на велосипеді, а знайшли його в поїзді

Суспільство 10:45   05.11.2023
Олена Нагорна
У Харкові хлопчик поїхав кататися на велосипеді, а знайшли його в поїзді

У Харкові близько 11:30 4 листопада 10-річний хлопчик поїхав кататися на велосипеді та не повернувся. Раніше дитина вже зникала з дому.

Протягом кількох годин хлопчика виявили в одному з потягів – він вирішив покататися, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

З дитиною та її 37-річною матір’ю провели профілактичну роботу. Родина перебуває на обліку соціальних служб як така, що потрапила у складні життєві обставини.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Листопада 2023 в 10:45;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові близько 11:30 4 листопада 10-річний хлопчик поїхав кататися на велосипеді та не повернувся. Раніше дитина вже зникала з дому.".