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Виносила сміття й загубила дитину. Хлопчика знайшли у лісі на Харківщині

Суспільство 22:03   03.11.2023
Вікторія Яковенко
Виносила сміття й загубила дитину. Хлопчика знайшли у лісі на Харківщині

На Харківщині поліцейські шукали 7-річного вихованця дитячого будинку сімейного типу.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, поки матір-опікун виносила сміття на вулицю, хлопчик пішов з дому у невідомому напрямку.

Жінка зателефонувала на лінію «102» та повідомила про зникнення дитини.

За годину поліцейські розшукали хлопчика. Він був у лісосмузі у Нововодолазькій громаді. Наразі життю та здоровʼю дитини нічого не загрожує, додали правоохоронці.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2023 в 22:03;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині поліцейські шукали 7-річного вихованця дитячого будинку сімейного типу.".