Виносила сміття й загубила дитину. Хлопчика знайшли у лісі на Харківщині

На Харківщині поліцейські шукали 7-річного вихованця дитячого будинку сімейного типу.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, поки матір-опікун виносила сміття на вулицю, хлопчик пішов з дому у невідомому напрямку.

Жінка зателефонувала на лінію «102» та повідомила про зникнення дитини.

За годину поліцейські розшукали хлопчика. Він був у лісосмузі у Нововодолазькій громаді. Наразі життю та здоровʼю дитини нічого не загрожує, додали правоохоронці.