Сидів біля паркану з п’яним вітчимом. У Харкові мати загубила 11-річного сина

Вчора, 31 жовтня, правоохоронці шукали у Харкові 11-річну дитину, який не повернувся додому після прогулянки з вітчимом.

До правоохоронців о 17:55 звернулася жінка та повідомила про зникнення сина. Вона розповіла, що дитина близько 13:30 пішов гуляти з її співмешканцем та не повернувся. Мобільних телефонів при собі у них не було, зазначили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Поліцейські перевірили місця ймовірного перебування зниклих.

Вже за кілька годин один зі свідків повідомив, що бачив невідомого чоловіка в Основ’янському районі, який лежить біля паркану, а поруч сидить дитина. Правоохоронці прибули за вказаною адресою та виявили зниклих. Чоловік був у стані алкогольного сп’яніння.

Поліцейські передали дитину матері. Працівники ювенальної превенції провели з родиною роз’яснювальну роботу та склали адміністративний протокол.