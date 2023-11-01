Сидел возле забора с пьяным отчимом. В Харькове мать потеряла 11-летнего сына

Вчера, 31 октября, правоохранители искали в Харькове 11-летнего ребенка, который не вернулся домой после прогулки с отчимом.

В полицию в 17:55 обратилась женщина и сообщила об исчезновении сына. Она рассказала, что ребенок около 13:30 пошел гулять с ее сожителем и не вернулся. Мобильных телефонов при себе у них не было, отметили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Полицейские проверили места вероятного пребывания пропавших.

Уже через несколько часов один из свидетелей сообщил, что видел неизвестного мужчину в Основянском районе, который лежит у забора, а рядом сидит ребенок. Правоохранители прибыли по указанному адресу и обнаружили пропавших. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейские передали ребенка матери. Сотрудники ювенальной превенции провели с семьей разъяснительную работу и составили административный протокол.