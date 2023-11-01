Сидел возле забора с пьяным отчимом. В Харькове мать потеряла 11-летнего сына
Вчера, 31 октября, правоохранители искали в Харькове 11-летнего ребенка, который не вернулся домой после прогулки с отчимом.
В полицию в 17:55 обратилась женщина и сообщила об исчезновении сына. Она рассказала, что ребенок около 13:30 пошел гулять с ее сожителем и не вернулся. Мобильных телефонов при себе у них не было, отметили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Полицейские проверили места вероятного пребывания пропавших.
Уже через несколько часов один из свидетелей сообщил, что видел неизвестного мужчину в Основянском районе, который лежит у забора, а рядом сидит ребенок. Правоохранители прибыли по указанному адресу и обнаружили пропавших. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
Полицейские передали ребенка матери. Сотрудники ювенальной превенции провели с семьей разъяснительную работу и составили административный протокол.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: отчим, полиция, пропал, пьяный, сын, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 1 ноября 2023 в 12:55;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вчера, 31 октября, правоохранители искали в Харькове 11-летнего ребенка, который не вернулся домой после прогулки с отчимом.".