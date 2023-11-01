Live
  • Ср 01.11.2023
    • Харьков
  •   +18°С
  • USD 36.28
  • EUR 38.55

Сидел возле забора с пьяным отчимом. В Харькове мать потеряла 11-летнего сына

Общество 12:55   01.11.2023
Виктория Яковенко
Сидел возле забора с пьяным отчимом. В Харькове мать потеряла 11-летнего сына

Вчера, 31 октября, правоохранители искали в Харькове 11-летнего ребенка, который не вернулся домой после прогулки с отчимом.

В полицию в 17:55 обратилась женщина и сообщила об исчезновении сына. Она рассказала, что ребенок около 13:30 пошел гулять с ее сожителем и не вернулся. Мобильных телефонов при себе у них не было, отметили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Полицейские проверили места вероятного пребывания пропавших.

Уже через несколько часов один из свидетелей сообщил, что видел неизвестного мужчину в Основянском районе, который лежит у забора, а рядом сидит ребенок. Правоохранители прибыли по указанному адресу и обнаружили пропавших. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейские передали ребенка матери. Сотрудники ювенальной превенции провели с семьей разъяснительную работу и составили административный протокол.

Читайте также: В Харькове пропал мальчик с аутизмом. Полиция просит помочь в розыске

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Имеют ли россияне успехи в районе Купянска. Информация Сырского
Имеют ли россияне успехи в районе Купянска. Информация Сырского
01.11.2023, 14:12
Историк: «Харьков – первая столица Украины – самый известный советский миф»
Историк: «Харьков – первая столица Украины – самый известный советский миф»
01.11.2023, 11:43
Октябрь на Харьковщине был рекордно теплым. Чего ждать в ноябре – прогноз
Октябрь на Харьковщине был рекордно теплым. Чего ждать в ноябре – прогноз
01.11.2023, 13:51
Сидел возле забора с пьяным отчимом. В Харькове мать потеряла 11-летнего сына
Сидел возле забора с пьяным отчимом. В Харькове мать потеряла 11-летнего сына
01.11.2023, 12:55
Ушли из дома и не вернулись. На Харьковщине ищут двух мужчин
Ушли из дома и не вернулись. На Харьковщине ищут двух мужчин
01.11.2023, 14:41
На Харьковщине задержали мужчин, пытавшихся убить жителя Бучи. Кадры нападения
На Харьковщине задержали мужчин, пытавшихся убить жителя Бучи. Кадры нападения
01.11.2023, 15:21

Новости по теме:

14:46
Двойное убийство во время оккупации Купянска: прокуратура разоблачила мужчину
21:00
Жертва отчима-педофила жаловалась учителям, мать не верит дочери — Болвинов
13:36
Полицейские на Харьковщине вступились за 16-летнюю, которую унижали мать и отчим
18:56
В Харьковской области мужчина два года избивал 8-летнего пасынка

Вы читали новость: «Сидел возле забора с пьяным отчимом. В Харькове мать потеряла 11-летнего сына»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 1 ноября 2023 в 12:55;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вчера, 31 октября, правоохранители искали в Харькове 11-летнего ребенка, который не вернулся домой после прогулки с отчимом.".