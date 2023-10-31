В Харькове пропал мальчик с аутизмом. Полиция просит помочь в розыске

В Харькове разыскивают Максима Калашника 2012 года рождения. Около 13:30 31 октября мальчик с расстройством аутистического спектра ушел из дома в Салтовском районе и до сих пор не вернулся.

На вид ребенку десять лет, его рост — 126-130 сантиметров, у него голубые глаза и светлые волосы, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Максим был одет в красную куртку, белые кроссовки и светло-голубые джинсы.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о разыскиваемом, просят сообщить ее по телефонам: (057) 738-30-24, 063-530-52-00, 063-720-21-75, 099-750-62-75, 102 или другими доступными способами.

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