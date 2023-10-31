В Харькове пропал мальчик с аутизмом. Полиция просит помочь в розыске
Фото: ГУ НП в Харьковской области
В Харькове разыскивают Максима Калашника 2012 года рождения. Около 13:30 31 октября мальчик с расстройством аутистического спектра ушел из дома в Салтовском районе и до сих пор не вернулся.
На вид ребенку десять лет, его рост — 126-130 сантиметров, у него голубые глаза и светлые волосы, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Максим был одет в красную куртку, белые кроссовки и светло-голубые джинсы.
Всех, кто владеет какой-либо информацией о разыскиваемом, просят сообщить ее по телефонам: (057) 738-30-24, 063-530-52-00, 063-720-21-75, 099-750-62-75, 102 или другими доступными способами.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: полиция, потерялся, ребенок, розыск, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 31 октября 2023 в 22:14;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове разыскивают Максима Калашника 2012 года рождения. Около 13:30 31 октября мальчик с расстройством аутистического спектра ушел из дома в Салтовском районе и до сих пор не вернулся.".