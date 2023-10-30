Live
  • Пн 30.10.2023
    • Харьков
  •   +14°С
  • USD 36.42
  • EUR 38.38

В Харькове ищут женщину в красном халате

Общество 09:42   30.10.2023
Оксана Горун
В Харькове ищут женщину в красном халате

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Милена» просят помочь в поисках 73-летней Валентины Толмачевой. Она ушла из дому в Харькове днем 29 октября.

«Пожилая женщина в красном халате и синей куртке с полной потерей памяти! Дезориентированная! Валентина Ивановна нуждается в вашей помощи», — обратились к харьковчанам поисковики.

Валентина Толмачева вышла из дома на ул. Балакирева в Харькове между 08:00 и 16:00 29 октября.

Ее приметы: рост 163 см, худощавая, короткие седые волосы, серые глаза.

Женщина одета в длинную синюю куртку из плащевки, цветные мокасины, черные колготки и домашний халат (вероятно, красный). С собой у нее черная сумка.

Читайте также: Пенсионера с травмой головы, пропавшего из харьковской неотложки, нашли

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Валентины Ивановны, просят обращаться по телефонам (068) 777-0-112 или 102.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Военные РФ продолжили штурмы вблизи Синьковки на Харьковщине — Генштаб
Военные РФ продолжили штурмы вблизи Синьковки на Харьковщине — Генштаб
30.10.2023, 19:08
Атака по терминалу. Стало известно имя умершего от ран работника «Новой почты»
Атака по терминалу. Стало известно имя умершего от ран работника «Новой почты»
30.10.2023, 16:54
«Бабье лето» не отступает. Прогноз погоды в Харькове и области на 31 октября
«Бабье лето» не отступает. Прогноз погоды в Харькове и области на 31 октября
30.10.2023, 19:35
Стоимость восстановления трех домов на Ужвий в Харькове снизили в разы — СМИ
Стоимость восстановления трех домов на Ужвий в Харькове снизили в разы — СМИ
30.10.2023, 19:52
Представители ООН побывали на Северной Салтовке: обещают окна и ремонты (фото)
Представители ООН побывали на Северной Салтовке: обещают окна и ремонты (фото)
30.10.2023, 18:27
Еще 12 детей эвакуировали из «горячего» Купянского района Харьковщины (фото)
Еще 12 детей эвакуировали из «горячего» Купянского района Харьковщины (фото)
30.10.2023, 20:20

Новости по теме:

23:03
В Харькове ищут женщину, пропавшую два дня назад (фото, приметы)
10:23
Исчезла четыре дня назад: в Харькове ищут 29-летнюю женщину
22:41
Пенсионера с травмой головы, пропавшего из харьковской неотложки, нашли
08:59
В Харькове ищут пациента «неотложки» с травмой головы
10:58
Житель Харькова исчез по пути на дачу: объявили розыск

Вы читали новость: «В Харькове ищут женщину в красном халате»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 30 октября 2023 в 09:42;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Волонтеры поисково-спасательного отряда «Милена» просят помочь в поисках 73-летней Валентины Толмачовой. Она ушла из дому в Харькове днем 29 октября".