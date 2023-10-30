В Харькове ищут женщину в красном халате

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Милена» просят помочь в поисках 73-летней Валентины Толмачевой. Она ушла из дому в Харькове днем 29 октября.

«Пожилая женщина в красном халате и синей куртке с полной потерей памяти! Дезориентированная! Валентина Ивановна нуждается в вашей помощи», — обратились к харьковчанам поисковики.

Валентина Толмачева вышла из дома на ул. Балакирева в Харькове между 08:00 и 16:00 29 октября.

Ее приметы: рост 163 см, худощавая, короткие седые волосы, серые глаза.

Женщина одета в длинную синюю куртку из плащевки, цветные мокасины, черные колготки и домашний халат (вероятно, красный). С собой у нее черная сумка.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Валентины Ивановны, просят обращаться по телефонам (068) 777-0-112 или 102.