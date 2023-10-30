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У Харкові шукають жінку в червоному халаті

Події 09:42   30.10.2023
Оксана Горун
У Харкові шукають жінку в червоному халаті

Волонтери пошуково-рятувального загону “Мілена” просять допомогти в пошуках 73-річної Валентини Толмачової. Вона пішла з дому у Харкові вдень 29 жовтня.

“Літня жінка в червоному халаті та синій куртці з повною втратою пам’яті! Дезорієнтована! Валентина Іванівна потребує вашої допомоги”, – звернулися до харків’ян пошуковці.

Валентина Толмачова вийшла з дому на вул. Балакірєва в Харкові між 08:00 та 16:00 29 жовтня.

Її прикмети: зріст 163 см, худорлява, коротке сиве волосся, сірі очі.

Жінка одягнена у довгу синю куртку з плащової тканини, кольорові мокасини, чорні колготки та домашній халат (ймовірно, червоний). Із собою у неї чорна сумка.

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Усіх, хто щось знає про місцеперебування Валентини Іванівни, просять звертатися за телефонами (068) 777-0-112 або 102.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2023 в 09:42;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Волонтери пошуково-рятувального загону “Мілена” просять допомогти в пошуках 73-річної Валентини Толмачової. Вона пішла з дому у Харкові вдень 29 жовтня".