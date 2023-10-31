У Харкові зник хлопчик з аутизмом. Поліція просить допомогти в розшуку

У Харкові розшукують Максима Калашніка 2012 року народження. Близько 13:30 31 жовтня хлопчик із розладом аутистичного спектра пішов із дому у Салтівському районі й досі не повернувся.

На вигляд хлопчику десять років, його зріст – 126-130 сантиметрів, має блакитні очі та світле волосся, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Максим був одягнений у червону куртку, білі кросівки та світло-блакитні джинси.

Усіх, хто володіє будь-якою інформацією про розшукуваного, просять повідомити її за телефонами: (057) 738-30-24, 063-530-52-00, 063-720-21-75, 099-750-62-75, 102 чи іншими доступними способами.

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