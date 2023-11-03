Выносила мусор и потеряла ребенка. Мальчика нашли в лесу на Харьковщине

На Харьковщине полицейские искали 7-летнего воспитанника детского дома семейного типа.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, пока мать-опекун выносила мусор на улицу, мальчик ушел из дома в неизвестном направлении.

Женщина позвонила по телефону на линию «102» и сообщила об исчезновении ребенка.

Через час полицейские разыскали мальчика. Он был в лесу в Нововодолажской громаде. Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, добавили правоохранители.