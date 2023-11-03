Выносила мусор и потеряла ребенка. Мальчика нашли в лесу на Харьковщине
На Харьковщине полицейские искали 7-летнего воспитанника детского дома семейного типа.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, пока мать-опекун выносила мусор на улицу, мальчик ушел из дома в неизвестном направлении.
Женщина позвонила по телефону на линию «102» и сообщила об исчезновении ребенка.
Через час полицейские разыскали мальчика. Он был в лесу в Нововодолажской громаде. Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, добавили правоохранители.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: искали, ліс, лес, мальчик, опекун, полиция, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 3 ноября 2023 в 22:03;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине полицейские искали 7-летнего воспитанника детского дома семейного типа.".