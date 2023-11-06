На Харьковщине могут раздаваться взрывы. Предупреждение ХОВА
6 ноября до 12:30 в Харьковской области могут раздаваться взрывы – работают саперы.
«С 12:00 до 12:30 саперы осуществят контролируемое уничтожение взрывоопасных предметов вблизи села Граково», — сообщили в ХОВА.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: взрывы, саперы, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 6 ноября 2023 в 11:41;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "6 ноября до 12:30 в Харьковской области могут раздаваться взрывы – работают саперы.".