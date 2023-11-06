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На Харьковщине могут раздаваться взрывы. Предупреждение ХОВА

Общество 11:41   06.11.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине могут раздаваться взрывы. Предупреждение ХОВА

6 ноября до 12:30 в Харьковской области могут раздаваться взрывы – работают саперы.

«С 12:00 до 12:30 саперы осуществят контролируемое уничтожение взрывоопасных предметов вблизи села Граково», — сообщили в ХОВА.

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Автор: Виктория Яковенко
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Взрывы могут греметь на Харьковщине. Предупреждение ХОВА

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  • • Дата публикации материала: 6 ноября 2023 в 11:41;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "6 ноября до 12:30 в Харьковской области могут раздаваться взрывы – работают саперы.".