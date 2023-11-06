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На Харківщині можуть лунати вибухи. Попередження ХОВА

Суспільство 11:41   06.11.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині можуть лунати вибухи. Попередження ХОВА

6 листопада до 12:30 в Харківській області можуть лунати вибухи – працюють сапери.

«З 12:00 до 12:30 сапери здійснять контрольоване знищення вибухонебезпечних предметів неподалік села Гракове», – повідомили в ХОВА.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Вибухи можуть лунати на Харківщині. Попередження ХОВА

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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2023 в 11:41;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "6 листопада до 12:30 в Харківській області можуть лунати вибухи – працюють сапери.".