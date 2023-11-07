На Купянском направлении за сутки зафиксировали 20 атак врага — Генштаб
Генштаб ВСУ в утренней сводке 7 ноября сообщил об атаках врага в районах трех населенных пунктов — на Харьковщине и Луганщине.
«В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области, где наши защитники отразили около 20 атак противника», — проинформировали в Генштабе.
Авиационных ударов в Харьковской области не фиксировали. Населенные пункты региона — в списке 110 в Украине, которые были под вражескими обстрелами за сутки.
В целом по территории Украины армия РФ нанесла 16 авиационных ударов. Враг совершил 54 обстрела из РСЗО.
На фронте зафиксировали 78 боевых столкновений.
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«За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один — по зенитно-ракетному комплексу противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены ударный БпЛА типа «Shahed-136/131″ и разведывательный БпЛА врага. Подразделения ракетных войск поразили три артиллерийских средства, пункт управления, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, средство противовоздушной обороны и еще одну важную цель противника», — перечислили в сводке Генштаба.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: война, генштаб, обстрелы, сводка;
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- • Дата публикации материала: 7 ноября 2023 в 07:10;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в утренней сводке 7 ноября сообщил об атаках врага в районах трех населенных пунктов — на Харьковщине и Луганщине".