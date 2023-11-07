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На Купянском направлении за сутки зафиксировали 20 атак врага — Генштаб

Происшествия 07:10   07.11.2023
Оксана Горун
На Купянском направлении за сутки зафиксировали 20 атак врага — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ в утренней сводке 7 ноября сообщил об атаках врага в районах трех населенных пунктов — на Харьковщине и Луганщине.

«В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области, где наши защитники отразили около 20 атак противника», — проинформировали в Генштабе.

Авиационных ударов в Харьковской области не фиксировали. Населенные пункты региона — в списке 110 в Украине, которые были под вражескими обстрелами за сутки.

В целом по территории Украины армия РФ нанесла 16 авиационных ударов. Враг совершил 54 обстрела из РСЗО.

На фронте зафиксировали 78 боевых столкновений.

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«За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один — по зенитно-ракетному комплексу противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены ударный БпЛА типа «Shahed-136/131″ и разведывательный БпЛА врага. Подразделения ракетных войск поразили три артиллерийских средства, пункт управления, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, средство противовоздушной обороны и еще одну важную цель противника», — перечислили в сводке Генштаба.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 7 ноября 2023 в 07:10;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в утренней сводке 7 ноября сообщил об атаках врага в районах трех населенных пунктов — на Харьковщине и Луганщине".