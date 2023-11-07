На Купянском направлении за сутки зафиксировали 20 атак врага — Генштаб

Генштаб ВСУ в утренней сводке 7 ноября сообщил об атаках врага в районах трех населенных пунктов — на Харьковщине и Луганщине.

«В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области, где наши защитники отразили около 20 атак противника», — проинформировали в Генштабе.

Авиационных ударов в Харьковской области не фиксировали. Населенные пункты региона — в списке 110 в Украине, которые были под вражескими обстрелами за сутки.

В целом по территории Украины армия РФ нанесла 16 авиационных ударов. Враг совершил 54 обстрела из РСЗО.

На фронте зафиксировали 78 боевых столкновений.

«За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один — по зенитно-ракетному комплексу противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены ударный БпЛА типа «Shahed-136/131″ и разведывательный БпЛА врага. Подразделения ракетных войск поразили три артиллерийских средства, пункт управления, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, средство противовоздушной обороны и еще одну важную цель противника», — перечислили в сводке Генштаба.