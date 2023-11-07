На Куп’янському напрямку за добу зафіксували 20 атак ворога – Генштаб
Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 7 листопада повідомив про атаки ворога в районах трьох населених пунктів – на Харківщині та Луганщині.
“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області та Стельмахівка Луганської області, де наші захисники відбили близько 20 атак противника”, – поінформували в Генштабі.
Авіаційних ударів на Харківщині не фіксували. Населені пункти регіону – у списку 110 в Україні, які були під ворожими обстрілами за добу.
Загалом територією України армія РФ завдала 16 авіаційних ударів. Ворог здійснив 54 обстріли з РСЗВ.
На фронті зафіксували 78 бойових зіткнень.
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“Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала шість ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та один – по зенітно-ракетному комплексу противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони знищено ударний БпЛА типу “Shahed-136/131” та розвідувальний БпЛА ворога. Підрозділи ракетних військ уразили три артилерійських засоби, пункт управління, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, засіб протиповітряної оборони та ще одну важливу ціль противника“, – перерахували у зведенні Генштабу.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Листопада 2023 в 07:10;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 7 листопада повідомив про атаки ворога в районах трьох населених пунктів – на Харківщині та Луганщині".