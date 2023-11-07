Синегубов сообщил, как на Харьковщине готовятся к возможным зимним атакам РФ

В Харьковской области продолжают готовиться к возможным вражеским атакам зимой.

«Здесь мы работали по двум направлениям. Первое – нам предстояло восстановить все максимально то, что Россия разбила прошлой зимой. Параллельно с этим мы работали, чтобы защитить максимально, пассивным видом защиты, это все восстановление. Это тепловые сети, газотранспортная система, электросети. Мы продолжаем эту работу, она не останавливается ни на минуту», — сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.