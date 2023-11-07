Синегубов сообщил, как на Харьковщине готовятся к возможным зимним атакам РФ
В Харьковской области продолжают готовиться к возможным вражеским атакам зимой.
«Здесь мы работали по двум направлениям. Первое – нам предстояло восстановить все максимально то, что Россия разбила прошлой зимой. Параллельно с этим мы работали, чтобы защитить максимально, пассивным видом защиты, это все восстановление. Это тепловые сети, газотранспортная система, электросети. Мы продолжаем эту работу, она не останавливается ни на минуту», — сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: атаки, зима, рф, сети, синегубов, тепловые, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 7 ноября 2023 в 12:26;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области продолжают готовиться к возможным вражеским атакам зимой.".