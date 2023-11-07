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Синєгубов повідомив, як на Харківщині готуються до можливих зимових атак РФ

Суспільство 12:26   07.11.2023
Вікторія Яковенко
Синєгубов повідомив, як на Харківщині готуються до можливих зимових атак РФ

 В Харківській області продовжують готуватися до можливих ворожих атак взимку.

«Тут ми працювали на двох напрямках. Перше – ми мали відновити все максимально те, що Росія розбила минулої зими. Паралельно з цим ми працювали, щоб захистити максимально пасивним видом захисту це все відновлення. Це теплові мережі, газотранспортна система, електромережі. Ми продовжуємо цю роботу, вона не зупиняється ні на хвилину», – повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Листопада 2023 в 12:26;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що " В Харківській області продовжують готуватися до можливих ворожих атак взимку.".