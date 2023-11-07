Синєгубов повідомив, як на Харківщині готуються до можливих зимових атак РФ
В Харківській області продовжують готуватися до можливих ворожих атак взимку.
«Тут ми працювали на двох напрямках. Перше – ми мали відновити все максимально те, що Росія розбила минулої зими. Паралельно з цим ми працювали, щоб захистити максимально пасивним видом захисту це все відновлення. Це теплові мережі, газотранспортна система, електромережі. Ми продовжуємо цю роботу, вона не зупиняється ні на хвилину», – повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: атаки, зима, рф, сінєгубов, сети, тепловые, харківщина, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Листопада 2023 в 12:26;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що " В Харківській області продовжують готуватися до можливих ворожих атак взимку.".