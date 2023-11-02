Енергетики Чугуївщини готуються до зими: шукають «слабкі місця»

Фахівці перевіряють проблемні ділянки мереж у 5 громадах Чугуївського району на Харківщині перед зимою.

Відповідні роботи провели у 15-ти населених пунктах Малинівської, Чкаловської, Чугуївської, Новопокровської та Печенізької громад, повідомили в АТ «Харківобленерго».

«Коли нам потрібно було відновити електропостачання одразу у багатьох селах та селищах, знеструмлених внаслідок бойових дій, ми ремонтували обладнання таким чином, щоб воно передавало електричну енергію, і споживачі якнайшвидше отримали світло. Зараз ми проводимо ретельний огляд мереж, щоб визначити ділянки, які найбільше постраждали через обстріли і потребують додаткової уваги наших спеціалістів. Десь повністю міняємо провід, десь встановлюємо нові електроопори», – зазначили енергетики.

Фахівці нагадали, що в зоні обслуговування Чугуївського РЕМ заживили всі населені пункти, які були знеструмлені внаслідок бойових дій.