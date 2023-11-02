Live
  • Чт 02.11.2023
    • Харків
  •   +10°С
  • USD 36.27
  • EUR 38.23

Енергетики Чугуївщини готуються до зими: шукають «слабкі місця»

Суспільство 15:30   02.11.2023
Вікторія Яковенко
Енергетики Чугуївщини готуються до зими: шукають «слабкі місця» Фото: АТ “Харківобленерго”

Фахівці перевіряють проблемні ділянки мереж у 5 громадах Чугуївського району на Харківщині перед зимою.

Відповідні роботи провели у 15-ти населених пунктах Малинівської, Чкаловської, Чугуївської, Новопокровської та Печенізької громад, повідомили в АТ «Харківобленерго».

«Коли нам потрібно було відновити електропостачання одразу у багатьох селах та селищах, знеструмлених внаслідок бойових дій, ми ремонтували обладнання таким чином, щоб воно передавало електричну енергію, і споживачі якнайшвидше отримали світло. Зараз ми проводимо ретельний огляд мереж, щоб визначити ділянки, які найбільше постраждали через обстріли і потребують додаткової уваги наших спеціалістів. Десь повністю міняємо провід, десь встановлюємо нові електроопори», – зазначили енергетики.

Фахівці нагадали, що в зоні обслуговування Чугуївського РЕМ заживили всі населені пункти, які були знеструмлені внаслідок бойових дій.

02
Фото: АТ “Харківобленерго”

Читайте також: Чи вимикатимуть світло за графіками в листопаді. Чергова заява Міненерго

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
У Харкові суд забрав квартиру у жінки, яка доглядала за пенсіонеркою
У Харкові суд забрав квартиру у жінки, яка доглядала за пенсіонеркою
02.11.2023, 16:47
На Харківщині стали більше хворіти на грип та ГРВІ, є смерті від COVID
На Харківщині стали більше хворіти на грип та ГРВІ, є смерті від COVID
23.10.2023, 15:33
Мінус техніка та окупанти – робота бійців ЗСУ на Куп’янському напрямку (відео)
Мінус техніка та окупанти – робота бійців ЗСУ на Куп’янському напрямку (відео)
02.11.2023, 16:01
Енергетики Чугуївщини готуються до зими: шукають «слабкі місця»
Енергетики Чугуївщини готуються до зими: шукають «слабкі місця»
02.11.2023, 15:30
У Німеччині 61% опитаних проти прийому мігрантів із ісламських країн (відео)
У Німеччині 61% опитаних проти прийому мігрантів із ісламських країн (відео)
02.11.2023, 15:24
У Харкові піймали чоловіків, які побили сина ексмера й зятя Сапронова (відео)
У Харкові піймали чоловіків, які побили сина ексмера й зятя Сапронова (відео)
02.11.2023, 12:25

Новини за темою:

09:15
Будуть зимувати. Мер Харкова заявив, що мешканці не залишають місто
11:14
Як готуються до зими воїни на Харківщині, розповіли у ЗСУ
13:33
У будинки в Харкові подали теплоносій, але деякі взимку не обігріють – мер
13:02
Підготовка до зими: Терехов сказав, про що його попереджають військові
12:05
Ця зима буде набагато важчою за минулу – Синєгубов

Ви читали новину: «Енергетики Чугуївщини готуються до зими: шукають «слабкі місця»»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2023 в 15:30;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фахівці перевіряють проблемні ділянки мереж у 5 громадах Чугуївського району на Харківщині перед зимою.".