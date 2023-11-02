Енергетики Чугуївщини готуються до зими: шукають «слабкі місця»
Фахівці перевіряють проблемні ділянки мереж у 5 громадах Чугуївського району на Харківщині перед зимою.
Відповідні роботи провели у 15-ти населених пунктах Малинівської, Чкаловської, Чугуївської, Новопокровської та Печенізької громад, повідомили в АТ «Харківобленерго».
«Коли нам потрібно було відновити електропостачання одразу у багатьох селах та селищах, знеструмлених внаслідок бойових дій, ми ремонтували обладнання таким чином, щоб воно передавало електричну енергію, і споживачі якнайшвидше отримали світло. Зараз ми проводимо ретельний огляд мереж, щоб визначити ділянки, які найбільше постраждали через обстріли і потребують додаткової уваги наших спеціалістів. Десь повністю міняємо провід, десь встановлюємо нові електроопори», – зазначили енергетики.
Фахівці нагадали, що в зоні обслуговування Чугуївського РЕМ заживили всі населені пункти, які були знеструмлені внаслідок бойових дій.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: зима, места, свет, слабые, харківщина, Чугуевщина, Энергетики;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2023 в 15:30;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фахівці перевіряють проблемні ділянки мереж у 5 громадах Чугуївського району на Харківщині перед зимою.".