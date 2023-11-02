Энергетики Чугуевщины готовятся к зиме: ищут «слабые места»
Специалисты проверяют проблемные участки сетей в 5 громадах Чугуевского района в Харьковской области перед зимой.
Такие работы провели в 15 населенных пунктах Малиновской, Чкаловской, Чугуевской, Новопокровской и Печенежской громадах, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».
«Когда нам нужно было возобновить электроснабжение сразу во многих селах и поселках, обесточенных в результате боевых действий, мы ремонтировали оборудование таким образом, чтобы оно передавало электрическую энергию, и потребители как можно быстрее получили свет. Сейчас мы проводим тщательный осмотр сетей, чтобы определить участки, наиболее пострадавшие из-за обстрелов и требующих дополнительного внимания наших специалистов. Где-то полностью меняем провод, где-то устанавливаем новые электроопоры», – отметили энергетики.
Специалисты напомнили, что в зоне обслуживания Чугуевского РЭС заживили все населенные пункты, обесточенных в результате боевых действий.
Читайте также: Будут ли отключать свет по графикам в ноябре. Очередное заявление Минэнерго
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: зима, места, свет, слабые, харьковщина, Чугуевщина, Энергетики;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Энергетики Чугуевщины готовятся к зиме: ищут «слабые места»»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 2 ноября 2023 в 15:30;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Специалисты проверяют проблемные участки сетей в 5 громадах Чугуевского района в Харьковской области перед зимой.".