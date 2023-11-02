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Энергетики Чугуевщины готовятся к зиме: ищут «слабые места»

Общество 15:30   02.11.2023
Виктория Яковенко
Энергетики Чугуевщины готовятся к зиме: ищут «слабые места» АО «Харьковоблєнерго»

Специалисты проверяют проблемные участки сетей в 5 громадах Чугуевского района в Харьковской области перед зимой.

Такие работы провели в 15 населенных пунктах Малиновской, Чкаловской, Чугуевской, Новопокровской и Печенежской громадах, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».

«Когда нам нужно было возобновить электроснабжение сразу во многих селах и поселках, обесточенных в результате боевых действий, мы ремонтировали оборудование таким образом, чтобы оно передавало электрическую энергию, и потребители как можно быстрее получили свет. Сейчас мы проводим тщательный осмотр сетей, чтобы определить участки, наиболее пострадавшие из-за обстрелов и требующих дополнительного внимания наших специалистов. Где-то полностью меняем провод, где-то устанавливаем новые электроопоры», – отметили энергетики.

Специалисты напомнили, что в зоне обслуживания Чугуевского РЭС заживили все населенные пункты, обесточенных в результате боевых действий.

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АО «Харьковоблєнерго»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 2 ноября 2023 в 15:30;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Специалисты проверяют проблемные участки сетей в 5 громадах Чугуевского района в Харьковской области перед зимой.".