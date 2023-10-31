Будут ли отключать свет по графикам в ноябре. Очередное заявление Минэнерго

Сейчас ни в одном из регионов Украины не планируют применять графики ограничения потребления электроэнергии.

Такое заявление опубликовало Министерство энергетики, комментируя заявление «одного из нардепов» о том, что такие графики якобы будут применяться уже в ноябре.

В Минэнерго отметили, что производимой в Украине электроэнергии полностью достаточно для обеспечения потребителей.

«Этой зимой будут работать все блоки атомных электростанций, расположенных на подконтрольной территории Украины. Более того — сейчас в резерве находятся дополнительные мощности, которые будут запущены в работу в случае увеличения потребления и потребностей в электроэнергии», — отметили в министерстве.

Отключения возможны исключительно в случае массированных вражеских обстрелов, и, как следствие, повреждений энергетического оборудования, добавили в ведомстве.

Ранее украинский нардеп, член парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк в интервью изданию «Телеграф» заявил, что отключения электроэнергии в Украине могут быть даже без вражеских обстрелов и уже в ноябре.

«В этом году энергетики учитывают опыт прошлой зимы. Мы знаем свои слабые места и сильные стороны. В настоящее время ведется работа по защите распределительных подстанций «Укрэнерго». Эта работа сейчас в активной фазе. Она имела за собой ряд компонентов. Сначала готовились проектные решения, затем они согласовывались с Генеральным штабом, с Минобороны. Это проект, скажем так, «укрытий» не всей подстанции, а именно трансформаторов большой мощности. Это наиболее ценный компонент на подстанции, в который обычно целился враг. Целился очень точно, именно дронами», — сказал Нагорняк.