Live
  • Вт 31.10.2023
    • Харьков
  •   +13°С
  • USD 36.37
  • EUR 38.56

Будут ли отключать свет по графикам в ноябре. Очередное заявление Минэнерго

Общество 19:10   31.10.2023
Елена Нагорная
Будут ли отключать свет по графикам в ноябре. Очередное заявление Минэнерго

Сейчас ни в одном из регионов Украины не планируют применять графики ограничения потребления электроэнергии.

Такое заявление опубликовало Министерство энергетики, комментируя заявление «одного из нардепов» о том, что такие графики якобы будут применяться уже в ноябре.

В Минэнерго отметили, что производимой в Украине электроэнергии полностью достаточно для обеспечения потребителей.

«Этой зимой будут работать все блоки атомных электростанций, расположенных на подконтрольной территории Украины. Более того — сейчас в резерве находятся дополнительные мощности, которые будут запущены в работу в случае увеличения потребления и потребностей в электроэнергии», — отметили в министерстве.

Отключения возможны исключительно в случае массированных вражеских обстрелов, и, как следствие, повреждений энергетического оборудования, добавили в ведомстве.

Ранее украинский нардеп, член парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк в интервью изданию «Телеграф» заявил, что отключения электроэнергии в Украине могут быть даже без вражеских обстрелов и уже в ноябре.

«В этом году энергетики учитывают опыт прошлой зимы. Мы знаем свои слабые места и сильные стороны. В настоящее время ведется работа по защите распределительных подстанций «Укрэнерго». Эта работа сейчас в активной фазе. Она имела за собой ряд компонентов. Сначала готовились проектные решения, затем они согласовывались с Генеральным штабом, с Минобороны. Это проект, скажем так, «укрытий» не всей подстанции, а именно трансформаторов большой мощности. Это наиболее ценный компонент на подстанции, в который обычно целился враг. Целился очень точно, именно дронами», — сказал Нагорняк.

Читайте также: На случай блэкаута: цены на генераторы и повербанки в Харькове – мэрия

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Ударные БпЛА залетели на Харьковщину. Просят не снимать работу ПВО (обновлено)
Ударные БпЛА залетели на Харьковщину. Просят не снимать работу ПВО (обновлено)
31.10.2023, 23:02
Тепло и дождь с грозой. Прогноз погоды в Харькове и области на 1 ноября
Тепло и дождь с грозой. Прогноз погоды в Харькове и области на 1 ноября
31.10.2023, 19:50
В Харькове пропал мальчик с аутизмом. Полиция просит помочь в розыске
В Харькове пропал мальчик с аутизмом. Полиция просит помочь в розыске
31.10.2023, 22:14
Будут ли отключать свет по графикам в ноябре. Очередное заявление Минэнерго
Будут ли отключать свет по графикам в ноябре. Очередное заявление Минэнерго
31.10.2023, 19:10
2 мужчин получили ожоги из-за пожара в гараже на Салтовке в Харькове (видео)
2 мужчин получили ожоги из-за пожара в гараже на Салтовке в Харькове (видео)
31.10.2023, 17:56
Терехов рассказал, на какую работу могут рассчитывать переселенцы в Харькове
Терехов рассказал, на какую работу могут рассчитывать переселенцы в Харькове
31.10.2023, 23:20

Новости по теме:

12:34
Центральный парк Харькова изменил режим работы: график
09:52
Из Харькова запускают автобус в Великие и Малые Проходы (расписание)
12:17
Аттракционы не работают: в парке Горького уточнили про новый график работы
17:44
Автобус между Харьковом и Дергачами будет курсировать чаще. График
18:51
Графики движения автобусов, троллейбусов и трамваев в Харькове. Данные мэрии

Вы читали новость: «Будут ли отключать свет по графикам в ноябре. Очередное заявление Минэнерго»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 31 октября 2023 в 19:10;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сейчас ни в одном из регионов Украины не планируют применять графики ограничения потребления электроэнергии.".