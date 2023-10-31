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Чи вимикатимуть світло за графіками в листопаді. Чергова заява Міненерго

Суспільство 19:10   31.10.2023
Олена Нагорна
Чи вимикатимуть світло за графіками в листопаді. Чергова заява Міненерго

Наразі в жодному з регіонів України не планують застосовувати графіки обмеження споживання електроенергії.

Таку заяву опублікувало Міністерство енергетики, коментуючи заяву одного з нардепів про те, що такі графіки нібито будуть застосовуватися вже в листопаді.

У Міненерго зазначили, що електроенергії, що виробляється в Україні, цілком достатньо для забезпечення споживачів.

“Цієї зими працюватимуть усі блоки атомних електростанцій, що розташовані на підконтрольній території України. Більше того – наразі у резерві перебувають додаткові потужності, які будуть запущені в роботу у разі збільшення споживання та потреб в електроенергії”, – зазначили в міністерстві.

Вимкнення можливі виключно у разі масованих ворожих обстрілів, і, як наслідок, пошкоджень енергетичного обладнання, додали у відомстві.

Раніше український нардеп, член парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк в інтерв’ю “Телеграфу” заявив, що вимкнення електроенергії в Україні можуть бути навіть без ворожих обстрілів і вже в листопаді.

“Цьогоріч енергетики враховують досвід минулої зими. Ми розуміємо свої слабкі місця і сильні сторони. Зараз ведеться робота із захисту розподільчих підстанцій “Укренерго”. Ця робота зараз в активній фазі. Вона мала за собою ряд компонентів. Спочатку готувалися проєктні рішення, потім вони узгоджувалися з Генеральним штабом, з Міноборони. Це проєкт, скажімо так, “укриттів” не всієї підстанції, а саме трансформаторів великої потужності. Це найбільш цінний компонент на підстанції, в який зазвичай цілив ворог. Цілив дуже влучно, саме дронами”, – сказав Нагорняк.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2023 в 19:10;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі в жодному з регіонів України не планують застосовувати графіки обмеження споживання електроенергії.".