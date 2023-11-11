Количество обстрелов под Купянском и Лиманом значительно возросло — Фитьо

В течение 10 ноября на Лимано-Купянском направлении насчитали 808 обстрелов со стороны военных РФ, сообщил в эфире «24 канала» начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

«Количество обстрелов в сравнении с прошлыми и позапрошлыми сутками значительно возросло», — констатировал он.

Кроме того, по данным начальника службы по связям с общественностью, россияне нанесли 12 авиаударов и применили столько же дронов-камикадзе.

Украинские военные отбили 13 атак в районах сел Синьковка и Ивановка Купянского района Харьковской области, а также ликвидировали 198 захватчиков и 48 образцов их техники, в частности восемь танков и четыре боевые бронированные машины.