Количество обстрелов под Купянском и Лиманом значительно возросло — Фитьо
В течение 10 ноября на Лимано-Купянском направлении насчитали 808 обстрелов со стороны военных РФ, сообщил в эфире «24 канала» начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.
«Количество обстрелов в сравнении с прошлыми и позапрошлыми сутками значительно возросло», — констатировал он.
Кроме того, по данным начальника службы по связям с общественностью, россияне нанесли 12 авиаударов и применили столько же дронов-камикадзе.
Украинские военные отбили 13 атак в районах сел Синьковка и Ивановка Купянского района Харьковской области, а также ликвидировали 198 захватчиков и 48 образцов их техники, в частности восемь танков и четыре боевые бронированные машины.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: ВСУ, купянск, купянское направление, обстрелы, Фитьо, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 11 ноября 2023 в 18:37;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение 10 ноября на Лимано-Купянском направлении насчитали 808 обстрелов со стороны военных РФ, сообщил в эфире «24 канала» начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.".