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Кількість обстрілів під Куп’янськом і Лиманом значно зросла – Фітьо

Події 18:37   11.11.2023
Олена Нагорна
Кількість обстрілів під Куп’янськом і Лиманом значно зросла – Фітьо

Протягом 10 листопада на Лимано-Куп’янському напрямку нарахували 808 обстрілів з боку військових РФ, повідомив в етері “24 каналу” начальник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

“Кількість обстрілів порівняно з минулою та позаминулою добою значно збільшилася”, – констатував він.

Крім того, за даними начальника служби зв’язків із громадськістю, росіяни завдали 12 авіаударів і застосували стільки ж дронів-камікадзе.

Українські військові відбили 13 атак у районах сіл Синьківка та Іванівка Куп’янського району Харківської області, а також ліквідували 198 загарбників та 48 зразків їхньої техніки, зокрема вісім танків та чотири бойові броньовані машини.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2023 в 18:37;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом 10 листопада на Лимано-Куп’янському напрямку нарахували 808 обстрілів з боку військових РФ, повідомив в етері “24 каналу” начальник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.".