Кількість обстрілів під Куп’янськом і Лиманом значно зросла – Фітьо

Протягом 10 листопада на Лимано-Куп’янському напрямку нарахували 808 обстрілів з боку військових РФ, повідомив в етері “24 каналу” начальник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

“Кількість обстрілів порівняно з минулою та позаминулою добою значно збільшилася”, – констатував він.

Крім того, за даними начальника служби зв’язків із громадськістю, росіяни завдали 12 авіаударів і застосували стільки ж дронів-камікадзе.

Українські військові відбили 13 атак у районах сіл Синьківка та Іванівка Куп’янського району Харківської області, а також ліквідували 198 загарбників та 48 зразків їхньої техніки, зокрема вісім танків та чотири бойові броньовані машини.