Військові РФ просунулися в районі Петропавлівки на Харківщині – ISW

Російські війська трохи просунулися на південний захід від села Петропавлівка Куп’янського району Харківської області, пише Інститут вивчення війни США (ISW) із посиланням на геолокаційні кадри від 7 та 9 листопада.

10 листопада, інформують аналітики, війська РФ продовжили наступальні операції на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна.

Нагадаємо, вранці 11 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що війська РФ на Харківщині за підтримки авіації вели штурмові дії поблизу Синьківки, а також на північний схід від Петропавлівки та Іванівки Куп’янського району. Також ворог атакував поблизу Стельмахівки Луганської області. Загалом на Куп’янському напрямку українські захисники відбили вісім атак.