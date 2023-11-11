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Військові РФ просунулися в районі Петропавлівки на Харківщині – ISW

Політика 08:42   11.11.2023
Олена Нагорна
Військові РФ просунулися в районі Петропавлівки на Харківщині – ISW

Російські війська трохи просунулися на південний захід від села Петропавлівка Куп’янського району Харківської області, пише Інститут вивчення війни США (ISW) із посиланням на геолокаційні кадри від 7 та 9 листопада. 

10 листопада, інформують аналітики, війська РФ продовжили наступальні операції на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна.

Нагадаємо, вранці 11 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що війська РФ на Харківщині за підтримки авіації вели штурмові дії поблизу Синьківки, а також на північний схід від Петропавлівки та Іванівки Куп’янського району. Також ворог атакував поблизу Стельмахівки Луганської області. Загалом на Куп’янському напрямку українські захисники відбили вісім атак.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2023 в 08:42;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські війська трохи просунулися на південний захід від села Петропавлівка Куп’янського району Харківської області, пише Інститут вивчення війни США (ISW) із посиланням на геолокаційні кадри від 7 та 9 листопада. ".