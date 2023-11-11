Военные РФ продвинулись в районе Петропавловки на Харьковщине — ISW
Российские войска незначительно продвинулись к юго-западу от села Петропавловка Купянского района Харьковской области, сообщает Институт изучения войны США (ISW) со ссылкой на геолокационные кадры от 7 и 9 ноября.
10 ноября, пишут аналитики, войска РФ также продолжили наступательные операции на линии Купянск-Сватово-Кременная.
Напомним, утром 11 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что войска РФ на Харьковщине при поддержке авиации вели штурмовые действия вблизи Синьковки, а также северо-восточнее Петропавловки и Ивановки Купянского района. Также враг атаковал вблизи Стельмаховки Луганской области. Всего на Купянском направлении украинские защитники отбили восемь атак.
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- Категории: Мир, Политика, Украина, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, институт изучения войны, купянск, купянское направление, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 11 ноября 2023 в 08:42;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские войска незначительно продвинулись к юго-западу от села Петропавловка Купянского района Харьковской области, сообщает Институт изучения войны США (ISW) со ссылкой на геолокационные кадры от 7 и 9 ноября. ".