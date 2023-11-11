Военные РФ на Харьковщине проводили штурмы при поддержке авиации — Генштаб

Войска РФ на Харьковщине при поддержке авиации вели штурмовые действия вблизи Синьковки, а также северо-восточнее Петропавловки и Ивановки Купянского района. Также враг атаковал вблизи Стельмаховки Луганской области.

Всего на Купянском направлении украинские защитники отбили восемь атак, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.

Также оккупанты нанесли авиаудары возле сел Петропавловка Купянского района и Червоный Став Изюмского района.

По данным Генштаба, ночью над Украиной силы ПВО уничтожили ракету Х-59 и 19 ударных БпЛА. В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданских.