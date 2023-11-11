Военные РФ на Харьковщине проводили штурмы при поддержке авиации — Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
Войска РФ на Харьковщине при поддержке авиации вели штурмовые действия вблизи Синьковки, а также северо-восточнее Петропавловки и Ивановки Купянского района. Также враг атаковал вблизи Стельмаховки Луганской области.
Всего на Купянском направлении украинские защитники отбили восемь атак, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.
Также оккупанты нанесли авиаудары возле сел Петропавловка Купянского района и Червоный Став Изюмского района.
По данным Генштаба, ночью над Украиной силы ПВО уничтожили ракету Х-59 и 19 ударных БпЛА. В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданских.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудар, генштаб, купянск, купянское направление, обстрелы, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 11 ноября 2023 в 07:49;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Войска РФ на Харьковщине при поддержке авиации вели штурмовые действия вблизи Синьковки, а также северо-восточнее Петропавловки и Ивановки Купянского района. Также враг атаковал вблизи Стельмаховки Луганской области.".