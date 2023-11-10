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Силы ПВО уже результативно работают — Синегубов об атаке «шахедов»

Происшествия 22:46   10.11.2023
Елена Нагорная
Силы ПВО уже результативно работают — Синегубов об атаке «шахедов» Фото: glavcom.ua

Оккупанты атакуют Харьковскую область «шахедами», написал в 22:35 10 ноября начальник ХОВА Олег Синегубов.

Он призывает жителей Харькова и области находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

«Наши силы ПВО уже результативно работают», — информирует Синегубов.

О том, что над территорией Харьковщины были замечены вражеские ударные дроны командование Воздушных сил ВСУ и начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщили около 22-х часов. По их данным, БпЛА двигались в направлении Харькова.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 10 ноября 2023 в 22:46;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оккупанты атакуют Харьковскую область «шахедами», написал в 22:35 10 ноября начальник ХОВА Олег Синегубов.".