Силы ПВО уже результативно работают — Синегубов об атаке «шахедов»

Оккупанты атакуют Харьковскую область «шахедами», написал в 22:35 10 ноября начальник ХОВА Олег Синегубов.

Он призывает жителей Харькова и области находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

«Наши силы ПВО уже результативно работают», — информирует Синегубов.

О том, что над территорией Харьковщины были замечены вражеские ударные дроны командование Воздушных сил ВСУ и начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщили около 22-х часов. По их данным, БпЛА двигались в направлении Харькова.