Силы ПВО уже результативно работают — Синегубов об атаке «шахедов»
Фото: glavcom.ua
Оккупанты атакуют Харьковскую область «шахедами», написал в 22:35 10 ноября начальник ХОВА Олег Синегубов.
Он призывает жителей Харькова и области находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
«Наши силы ПВО уже результативно работают», — информирует Синегубов.
О том, что над территорией Харьковщины были замечены вражеские ударные дроны командование Воздушных сил ВСУ и начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщили около 22-х часов. По их данным, БпЛА двигались в направлении Харькова.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атака, БПЛА, дроны, синегубов, Харьков, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 10 ноября 2023 в 22:46;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оккупанты атакуют Харьковскую область «шахедами», написал в 22:35 10 ноября начальник ХОВА Олег Синегубов.".