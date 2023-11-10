В направлении Харькова движутся вражеские «шахеды», работает ПВО — Мельник, ВС

Вечером 10 ноября над территорией Харьковщины были замечены вражеские ударные дроны.

Как пишет начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал юстиции Сергей Мельник, силы ПВО уже работают. В 21:57 он призвал не игнорировать тревогу и не снимать работу стражей неба.

«Движение ударных БпЛА в Богодуховском районе Харьковщины», — подтвердило командование Воздушных сил ВСУ в 21:59 и спустя минуту добавило, что ударные дроны движутся в направлении Харькова с севера.

«Вражеские БпЛА в районе города Харьков. Не покидайте укрытия!» — также написал Мельник в 22:01.