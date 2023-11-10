В направлении Харькова движутся вражеские «шахеды», работает ПВО — Мельник, ВС
Вечером 10 ноября над территорией Харьковщины были замечены вражеские ударные дроны.
Как пишет начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал юстиции Сергей Мельник, силы ПВО уже работают. В 21:57 он призвал не игнорировать тревогу и не снимать работу стражей неба.
«Движение ударных БпЛА в Богодуховском районе Харьковщины», — подтвердило командование Воздушных сил ВСУ в 21:59 и спустя минуту добавило, что ударные дроны движутся в направлении Харькова с севера.
«Вражеские БпЛА в районе города Харьков. Не покидайте укрытия!» — также написал Мельник в 22:01.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: беспилотники, БПЛА, дроны, Мельник, Харьков, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 10 ноября 2023 в 22:07;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 10 ноября над территорией Харьковщины были замечены вражеские ударные дроны.".