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В направлении Харькова движутся вражеские «шахеды», работает ПВО — Мельник, ВС

Происшествия 22:07   10.11.2023
Елена Нагорная
В направлении Харькова движутся вражеские «шахеды», работает ПВО — Мельник, ВС

Вечером 10 ноября над территорией Харьковщины были замечены вражеские ударные дроны.

Как пишет начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал юстиции Сергей Мельник, силы ПВО уже работают. В 21:57 он призвал не игнорировать тревогу и не снимать работу стражей неба.

«Движение ударных БпЛА в Богодуховском районе Харьковщины», — подтвердило командование Воздушных сил ВСУ в 21:59 и спустя минуту добавило, что ударные дроны движутся в направлении Харькова с севера.

«Вражеские БпЛА в районе города Харьков. Не покидайте укрытия!» — также написал Мельник в 22:01.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 10 ноября 2023 в 22:07;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 10 ноября над территорией Харьковщины были замечены вражеские ударные дроны.".