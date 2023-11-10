У напрямку Харкова рухаються ворожі “шахеди”, працює ППО – Мельник, ПС

Увечері 10 листопада над територією Харківщини були помічені ворожі ударні дрони.

Як пише начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал юстиції Сергій Мельник, сили ППО вже працюють. О 21:57 він закликав не ігнорувати тривогу та не знімати роботу вартових неба.

“Рух ударних БпЛА в Богодухівському районі Харківщини”, – підтвердило командування Повітряних сил ЗСУ о 21:59 і за хвилину додало, що ударні дрони рухаються у напрямку Харкова з півночі.

“Ворожі БпЛА в районі міста Харків. Не залишайте укриття!” – також написав Мельник о 22:01.