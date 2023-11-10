Війська РФ вдарили по прикордонню Харківщини: зник зв’язок, почалася пожежа

Росіяни ввечері 10 листопада вдарили по прикордонному селищу Козача Лопань у Харківській області.

Внаслідок обстрілів у селищі почалася пожежа, дані щодо руйнувань та постраждалих уточнюються, повідомляє в телеграмі голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко.

“Зв’язок вже частково відновлено, профільні служби працюють на місці”, – пише він.