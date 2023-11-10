Війська РФ вдарили по прикордонню Харківщини: зник зв’язок, почалася пожежа
Росіяни ввечері 10 листопада вдарили по прикордонному селищу Козача Лопань у Харківській області.
Внаслідок обстрілів у селищі почалася пожежа, дані щодо руйнувань та постраждалих уточнюються, повідомляє в телеграмі голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко.
“Зв’язок вже частково відновлено, профільні служби працюють на місці”, – пише він.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: задоренко, Казачья Лопань, обстріл, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2023 в 21:47;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни ввечері 10 листопада вдарили по прикордонному селищу Козача Лопань у Харківській області.".