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Війська РФ вдарили по прикордонню Харківщини: зник зв’язок, почалася пожежа

Події 21:47   10.11.2023
Олена Нагорна
Війська РФ вдарили по прикордонню Харківщини: зник зв’язок, почалася пожежа

Росіяни ввечері 10 листопада вдарили по прикордонному селищу Козача Лопань у Харківській області.

Внаслідок обстрілів у селищі почалася пожежа, дані щодо руйнувань та постраждалих уточнюються, повідомляє в телеграмі голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко.

“Зв’язок вже частково відновлено, профільні служби працюють на місці”, – пише він.

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Автор: Олена Нагорна
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Росіяни вдарили з артилерії по Козачій Лопані, є руйнування

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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2023 в 21:47;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни ввечері 10 листопада вдарили по прикордонному селищу Козача Лопань у Харківській області.".