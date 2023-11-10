Live
  • Пт 10.11.2023
    • Харків
  •   +7°С
  • USD 36.04
  • EUR 38.52

Генштаб назвав села Харківщини, біля яких РФ атакувала і била з авіації

Суспільство 18:59   10.11.2023
Олена Нагорна
Генштаб назвав села Харківщини, біля яких РФ атакувала і била з авіації

Війська РФ на Харківщині завдали авіаударів біля села Петропавлівка Куп’янського району та села Червоний Став Ізюмського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Окупанти, пише Генштаб, вели штурмові дії поблизу Синьківки, а також північно-східніше Петропавлівки та Іванівки Куп’янського району. Також ворог атакував поблизу Стельмахівки Луганської області. Загалом на Куп’янському напрямку українські захисники відбили сім атак.

Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Кам’янка, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка та Іванівка на Куп’янському напрямку, а також Уди, Вовчанськ, Бочкове та Бударки – на Слобожанському.

Читайте також: Атака “шахедів” та сім штурмів на Харківщині – зведення Генштабу ЗСУ

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Головні новини Харкова 10 листопада: фронт, збитий “шахед”, підрив в області
Головні новини Харкова 10 листопада: фронт, збитий “шахед”, підрив в області
10.11.2023, 19:06
Пішов з лікарні: у Харкові шукають чоловіка зі втратою пам’яті
Пішов з лікарні: у Харкові шукають чоловіка зі втратою пам’яті
10.11.2023, 10:24
Завантаження дуже велике. У Харкові ожило виробництво, завод шукає робітників
Завантаження дуже велике. У Харкові ожило виробництво, завод шукає робітників
09.11.2023, 16:47
Генштаб назвав села Харківщини, біля яких РФ атакувала і била з авіації
Генштаб назвав села Харківщини, біля яких РФ атакувала і била з авіації
10.11.2023, 18:59
Терехов поїхав з Харкова, щоб “повернути до міста людей”
Терехов поїхав з Харкова, щоб “повернути до міста людей”
09.11.2023, 08:00
У Харківській облраді заявили, що громадам у тилу має бути соромно
У Харківській облраді заявили, що громадам у тилу має бути соромно
10.11.2023, 09:57

Новини за темою:

19:23
Війська РФ п’ять разів атакували на Харківщині та били з авіації – Генштаб ЗСУ
19:40
Ворожі штурми, обстріли та п’ять авіаударів – зведення Генштабу по Харківщині
19:34
Генштаб по Харківщині: три авіаудари і штурми РФ у Куп’янському районі
19:41
11 атак росіян відбили на Куп’янському напрямку Харківщини – Генштаб ЗСУ
19:06
3 атаки відбили українські воїни біля Іванівки на Харківщині – Генштаб ЗСУ

Ви читали новину: «Генштаб назвав села Харківщини, біля яких РФ атакувала і била з авіації»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2023 в 18:59;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Війська РФ на Харківщині завдали авіаударів біля села Петропавлівка Куп’янського району та села Червоний Став Ізюмського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".