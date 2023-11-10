Генштаб назвав села Харківщини, біля яких РФ атакувала і била з авіації
Війська РФ на Харківщині завдали авіаударів біля села Петропавлівка Куп’янського району та села Червоний Став Ізюмського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
Окупанти, пише Генштаб, вели штурмові дії поблизу Синьківки, а також північно-східніше Петропавлівки та Іванівки Куп’янського району. Також ворог атакував поблизу Стельмахівки Луганської області. Загалом на Куп’янському напрямку українські захисники відбили сім атак.
Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Кам’янка, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка та Іванівка на Куп’янському напрямку, а також Уди, Вовчанськ, Бочкове та Бударки – на Слобожанському.
Читайте також: Атака “шахедів” та сім штурмів на Харківщині – зведення Генштабу ЗСУ
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2023 в 18:59;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Війська РФ на Харківщині завдали авіаударів біля села Петропавлівка Куп’янського району та села Червоний Став Ізюмського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".