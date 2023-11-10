Атака “шахедів” та сім штурмів на Харківщині – зведення Генштабу ЗСУ

Вночі армія РФ атакувала Україну безпілотниками. На Харківщині зафіксували сім атак у районі Куп’янська, також ворог атакує біля кордону з Харківською областю у районі Стельмахівки та Новоєгорівки на Луганщині.

“Вночі, російські окупанти завдали чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши п’ять ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено чотири ворожих БпЛА“, – повідомив у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ.

На Харківщині ворог завдав авіаудару в районі Курилівки. Населені пункти регіону – серед 125 в Україні, які постраждали від артилерійських обстрілів.

Загалом по території України армія РФ завдала двох ракетних та 26 авіаційних ударів, здійснила 62 обстріли з РСЗВ.

На фронті зафіксували 69 бойових зіткнень.

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі населеного пункту Синьківка Харківської області, де наші захисники відбили сім атак противника. На Лиманському напрямку противник вів штурмові дії біля Стельмахівки та Новоєгорівки Луганської області, успіху не мав”, – поінформували в Генштабі.

Авіація Сил оборони завдала чотирьох ударів по районах зосередження ворога. Ракетники вразили два російські пункти управління, чотири засоби артилерії та станцію радіоелектронної розвідки.