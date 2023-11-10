Live
  • Пт 10.11.2023
    • Харків
  •   +6°С
  • USD 36.04
  • EUR 38.52

Атака “шахедів” та сім штурмів на Харківщині – зведення Генштабу ЗСУ

Події 07:12   10.11.2023
Оксана Горун
Атака “шахедів” та сім штурмів на Харківщині – зведення Генштабу ЗСУ

Вночі армія РФ атакувала Україну безпілотниками. На Харківщині зафіксували сім атак у районі Куп’янська, також ворог атакує біля кордону з Харківською областю у районі Стельмахівки та Новоєгорівки на Луганщині.

Вночі, російські окупанти завдали чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши п’ять ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено чотири ворожих БпЛА“, – повідомив у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ.

На Харківщині ворог завдав авіаудару в районі Курилівки. Населені пункти регіону – серед 125 в Україні, які постраждали від артилерійських обстрілів.

Загалом по території України армія РФ завдала двох ракетних та 26 авіаційних ударів, здійснила 62 обстріли з РСЗВ.

На фронті зафіксували 69 бойових зіткнень.

Читайте також:  15 дронів РФ застосувала за позиціями ЗСУ на Куп’янському напрямку – Фітьо

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі населеного пункту Синьківка Харківської області, де наші захисники відбили сім атак противника. На Лиманському напрямку противник вів штурмові дії біля Стельмахівки та Новоєгорівки Луганської області, успіху не мав”, – поінформували в Генштабі.

Авіація Сил оборони завдала чотирьох ударів по районах зосередження ворога. Ракетники вразили два російські пункти управління, чотири засоби артилерії та станцію радіоелектронної розвідки.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Головні новини Харкова 10 листопада: збили “шахед”, по Харківщині били з РСЗВ
Головні новини Харкова 10 листопада: збили “шахед”, по Харківщині били з РСЗВ
10.11.2023, 08:34
По Куп’янську вночі вдарили з РСЗВ “Ураган” – Синєгубов
По Куп’янську вночі вдарили з РСЗВ “Ураган” – Синєгубов
10.11.2023, 08:15
У Харкові просять змінити критерії бронювання від мобілізації для бізнесу
У Харкові просять змінити критерії бронювання від мобілізації для бізнесу
10.11.2023, 07:59
Завантаження дуже велике. У Харкові ожило виробництво, завод шукає робітників
Завантаження дуже велике. У Харкові ожило виробництво, завод шукає робітників
09.11.2023, 16:47
Терехов поїхав з Харкова, щоб “повернути до міста людей”
Терехов поїхав з Харкова, щоб “повернути до міста людей”
09.11.2023, 08:00
Атака “шахедів” та сім штурмів на Харківщині – зведення Генштабу ЗСУ
Атака “шахедів” та сім штурмів на Харківщині – зведення Генштабу ЗСУ
10.11.2023, 07:12

Новини за темою:

08:29
Над Харківщиною збили “шахед” – Повітряні сили ЗСУ
07:12
Атака “шахедів” та сім штурмів на Харківщині – зведення Генштабу ЗСУ
10:25
У Харкові відновлюють освітлення на місці нещодавнього “прильоту” (фото)
21:28
Головні новини Харкова 6 листопада: втрата ПДФО військових, ситуація на фронті
13:08
Варварам приносить радість сам процес руйнування Харкова – Казанський

Ви читали новину: «Атака “шахедів” та сім штурмів на Харківщині – зведення Генштабу ЗСУ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2023 в 07:12;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі армія РФ атакувала Україну безпілотниками. На Харківщині зафіксували сім атак у районі Куп’янська, також ворог атакує біля кордону з Харківською областю у районі Стельмахівки та Новоєгорівки на Луганщині".