Атака “шахедів” та сім штурмів на Харківщині – зведення Генштабу ЗСУ
Вночі армія РФ атакувала Україну безпілотниками. На Харківщині зафіксували сім атак у районі Куп’янська, також ворог атакує біля кордону з Харківською областю у районі Стельмахівки та Новоєгорівки на Луганщині.
“Вночі, російські окупанти завдали чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши п’ять ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено чотири ворожих БпЛА“, – повідомив у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ.
На Харківщині ворог завдав авіаудару в районі Курилівки. Населені пункти регіону – серед 125 в Україні, які постраждали від артилерійських обстрілів.
Загалом по території України армія РФ завдала двох ракетних та 26 авіаційних ударів, здійснила 62 обстріли з РСЗВ.
На фронті зафіксували 69 бойових зіткнень.
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“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі населеного пункту Синьківка Харківської області, де наші захисники відбили сім атак противника. На Лиманському напрямку противник вів штурмові дії біля Стельмахівки та Новоєгорівки Луганської області, успіху не мав”, – поінформували в Генштабі.
Авіація Сил оборони завдала чотирьох ударів по районах зосередження ворога. Ракетники вразили два російські пункти управління, чотири засоби артилерії та станцію радіоелектронної розвідки.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Shahed, війна, генштаб, обстріли, сводка;
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2023 в 07:12;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі армія РФ атакувала Україну безпілотниками. На Харківщині зафіксували сім атак у районі Куп’янська, також ворог атакує біля кордону з Харківською областю у районі Стельмахівки та Новоєгорівки на Луганщині".