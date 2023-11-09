15 дронів РФ застосувала за позиціями ЗСУ на Куп’янському напрямку – Фітьо
Також РФ втратила майже 2 тисячі бійців, повідомив в етері нацмарафону начальник служби зі зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.
На Куп’янському напрямку за минулу добу було 8 бойових зіткнень, також 2 авіаудари задавав противник.
«Ще росіяни застосували 15 дронів-камікадзе по українських позиціях. Загалом вони здійснили 579 обстрілів. Щонайменше 103 російських окупанта було знешкоджено за добу. Знищено 52 одиниць, із них 4 танки, 9 бойових машин броньованих та 4 склади боєкомплектів. Напрямок Куп’янський залишається активним. Противник не залишає спроб повторно окупувати Куп’янськ – місто, через яке він здійснював логістичні поставки озброєння та провіанти своїх окупаційних військ», – розповів Фітьо.
Але стратегічних успіхів наразі на цьому напрямку противник немає. Також російські окупаційні війська перегруповуються.
«І відповідно змінили акцент – якщо вони раніше йшли одними штурмовими групами підрозділів «Шторм», «ШторZ», «ШтормV», то зараз активніше використовують техніку. Відповідно, ми бачимо, що багато російської техніки знищується», – пояснив Фітьо.
До цих атакувальних дій росіяни готувався 3 місяці. ЗСУ бачили, що вороги збирають сили, і також готувалися.
«Інженерні споруди посилювали, так само підтягували резерви. І свої активні дії противник розпочав на початку жовтня. На даний момент противник не досяг результатів, але зазнав втрат. За минулий тиждень, з 1 листопада по 6 листопада, противник втратив 200 одиниць техніки різноманітної та особового складу в кількості 1868 чоловік. Втрати великі, а відповідних результатів на даний момент немає», – зазначив Фітьо.
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- Категорії: Україна, Харків; Теги: ЗСУ, купянское направление, рф, Фитьо, Харьковская область, штурм;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Листопада 2023 в 21:04;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Також РФ втратила майже 2 тисячі бійців, повідомив в етері нацмарафону начальник служби зі зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.".