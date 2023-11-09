15 дронов РФ применила по позициям ВСУ на Купянском направлении – Фитьо

Также РФ потеряла почти 2 тысячи бойцов, сообщил в эфире нацмарафона начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

На Купянском направлении за минувшие сутки было 8 боевых столкновений, также 2 авиаудара нанес противник.

«Еще россияне применили 15 дронов-камикадзе по украинским позициям. В общей сложности они совершили 579 обстрелов. По меньшей мере 103 российских бойца были обезврежены за сутки. Уничтожено 52 единиц, из них 4 танка, 9 боевых машин бронированных и 4 боекомплекта. Направление Купянское остается активным. Противник не оставляет попыток повторно оккупировать Купянск – город, через который он осуществлял логистические поставки вооружения и провианты своих оккупационных войск», – рассказал Фитьо.

Но стратегических успехов пока в этом направлении у противника нет. Также русские оккупационные войска перегруппировываются.

«И, соответственно, изменили акцент – если они раньше шли одними штурмовыми группами подразделений Шторм, ШторZ, ШтормV, то сейчас активнее используют технику. Соответственно, мы видим, как много российской техники уничтожается», — пояснил Фитьо.

К этим атакующим действиям россияне готовился 3 месяца. ВСУ видели, что враги собирают силы, и тоже готовились.

«Инженерные постройки усиливали, так же подтягивали резервы. И свои активные действия противник начал в начале октября. На данный момент противник не достиг результатов, но понес потери. За прошедшую неделю, с 1 ноября по 6 ноября, противник потерял 200 единиц техники разнообразной и личного состава в количестве 1868 человек. Утраты большие, а соответствующих результатов на данный момент нет», — отметил Фитьо.