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Потери РФ за неделю под Купянском и Лиманом: почти 2 тысячи солдат и 200 машин

Общество 23:01   08.11.2023
Елена Нагорная
Потери РФ за неделю под Купянском и Лиманом: почти 2 тысячи солдат и 200 машин

С 1 по 6 ноября на Лимано-Купянском направлении РФ потеряла 1826 своих военных и 200 единиц техники, сообщил в эфире нацмарафона начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

Среди уничтоженной вражеской техники, уточнил он, 22 танка и 54 боевые бронированные машины.

Напомним, сегодня в эфире «24 канала» Фитьо сообщал, что за сутки на Лимано-Купянском направлении были уничтожены 112 российских военных и 48 единиц вражеской техники, в том числе два танка и восемь боевых бронированных машин.

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Автор: Елена Нагорная
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Потери РФ за неделю под Купянском и Лиманом: почти 2 тысячи солдат и 200 машин
08.11.2023, 23:01

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  • • Дата публикации материала: 8 ноября 2023 в 23:01;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 1 по 6 ноября на Лимано-Купянском направлении РФ потеряла 1826 своих военных и 200 единиц техники, сообщил в эфире нацмарафона начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.".