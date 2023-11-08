Потери РФ за неделю под Купянском и Лиманом: почти 2 тысячи солдат и 200 машин

С 1 по 6 ноября на Лимано-Купянском направлении РФ потеряла 1826 своих военных и 200 единиц техники, сообщил в эфире нацмарафона начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

Среди уничтоженной вражеской техники, уточнил он, 22 танка и 54 боевые бронированные машины.

Напомним, сегодня в эфире «24 канала» Фитьо сообщал, что за сутки на Лимано-Купянском направлении были уничтожены 112 российских военных и 48 единиц вражеской техники, в том числе два танка и восемь боевых бронированных машин.