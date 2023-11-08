Потери РФ за неделю под Купянском и Лиманом: почти 2 тысячи солдат и 200 машин
С 1 по 6 ноября на Лимано-Купянском направлении РФ потеряла 1826 своих военных и 200 единиц техники, сообщил в эфире нацмарафона начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.
Среди уничтоженной вражеской техники, уточнил он, 22 танка и 54 боевые бронированные машины.
Напомним, сегодня в эфире «24 канала» Фитьо сообщал, что за сутки на Лимано-Купянском направлении были уничтожены 112 российских военных и 48 единиц вражеской техники, в том числе два танка и восемь боевых бронированных машин.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: ВСУ, купянск, купянское направление, Лиман, потери, Фитьо, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 8 ноября 2023 в 23:01;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 1 по 6 ноября на Лимано-Купянском направлении РФ потеряла 1826 своих военных и 200 единиц техники, сообщил в эфире нацмарафона начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.".