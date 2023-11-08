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«Самая дорогая цель». ЗРК «Тор» врага сожгли на Купянском направлении (видео)

Общество 20:02   08.11.2023
Елена Нагорная
«Самая дорогая цель». ЗРК «Тор» врага сожгли на Купянском направлении (видео)

Воины подразделения «Крылья в ад» 103-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ при помощи нескольких FPV-дронов уничтожили на Купянском направлении российский зенитный ракетный комплекс «Тор». Стоимость такого ЗРК — от 24 миллионов долларов.

Это самая дорогая уничтоженная цель за историю применения FPV-дронов, сообщает в Telegram блогер и волонтер Сергей Стерненко.

По его словам, это уже второй подбитый бойцами 103-й бригады вражеский «Тор» за месяц. Первый ЗРК серьезно повредили, и он сбежал.

Видео: Сергей Стерненко

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 8 ноября 2023 в 20:02;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Воины подразделения «Крылья в ад» 103-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ при помощи нескольких FPV-дронов уничтожили на Купянском направлении российский зенитный ракетный комплекс «Тор». Стоимость такого ЗРК — от 24 миллионов долларов.".