“Найдорожча ціль”. ЗРК “Тор” росіян спалили на Куп’янському напрямку (відео)
Воїни підрозділу “Крила до пекла” 103-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ за допомогою кількох FPV-дронів знищили на Куп’янському напрямку російський зенітний ракетний комплекс “Тор”. Вартість такого ЗРК – від 24 мільйонів доларів.
Це найдорожча знищена ціль за історію застосування FPV-дронів, повідомляє блогер і волонтер Сергій Стерненко.
За його словами, це вже другий підбитий бійцями 103-ї бригади ворожий “Тор” за місяць. Перший ЗРК серйозно пошкодили, і він втік.
Відео: Сергій Стерненко
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: дроны, зрк, куп'янск, купянское направление, стерненко, тор, Харків;
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Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Воїни підрозділу “Крила до пекла” 103-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ за допомогою кількох FPV-дронів знищили на Куп’янському напрямку російський зенітний ракетний комплекс “Тор”. Вартість такого ЗРК – від 24 мільйонів доларів.".