“Найдорожча ціль”. ЗРК “Тор” росіян спалили на Куп’янському напрямку (відео)

Воїни підрозділу “Крила до пекла” 103-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ за допомогою кількох FPV-дронів знищили на Куп’янському напрямку російський зенітний ракетний комплекс “Тор”. Вартість такого ЗРК – від 24 мільйонів доларів.

Це найдорожча знищена ціль за історію застосування FPV-дронів, повідомляє блогер і волонтер Сергій Стерненко.

За його словами, це вже другий підбитий бійцями 103-ї бригади ворожий “Тор” за місяць. Перший ЗРК серйозно пошкодили, і він втік.

Відео: Сергій Стерненко