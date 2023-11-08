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“Найдорожча ціль”. ЗРК “Тор” росіян спалили на Куп’янському напрямку (відео)

Суспільство 20:02   08.11.2023
Олена Нагорна
“Найдорожча ціль”. ЗРК “Тор” росіян спалили на Куп’янському напрямку (відео)

Воїни підрозділу “Крила до пекла” 103-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ за допомогою кількох FPV-дронів знищили на Куп’янському напрямку російський зенітний ракетний комплекс “Тор”. Вартість такого ЗРК – від 24 мільйонів доларів.

Це найдорожча знищена ціль за історію застосування FPV-дронів, повідомляє блогер і волонтер Сергій Стерненко.

За його словами, це вже другий підбитий бійцями 103-ї бригади ворожий “Тор” за місяць. Перший ЗРК серйозно пошкодили, і він втік.

Відео: Сергій Стерненко

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Листопада 2023 в 20:02;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Воїни підрозділу “Крила до пекла” 103-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ за допомогою кількох FPV-дронів знищили на Куп’янському напрямку російський зенітний ракетний комплекс “Тор”. Вартість такого ЗРК – від 24 мільйонів доларів.".